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BluesGetty
Alice Kopp
Çeviri:

Chelsea FC maçlarının yayın bilgileri: Maviler’in maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor?

Chelsea

Chelsea'nin Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa organizasyonlarındaki maçlarının yayınlarına ilişkin tüm bilgileri sunuyoruz.

Chelsea, İngiltere’de gözlerden uzun süre uzak kalmıyormuş gibi görünen kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler oluyor. Takımın resmî maçlarını düzenli takip etmek isteyenler için işin pratik tarafı ise şu: Yayın hakları, turnuvaya göre farklı kuruluşlarda. Yani tek bir abonelik her maçı kapsamıyor. Chelsea maçlarını hangi yayıncıların gösterdiğini ve hiçbir maçı kaçırmamak için nerelere bakmanız gerektiğini burada bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayın rehberi: Blues’un maçları hangi kanalda, televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?

Robert Sanchez of Chelsea looks onGetty Images

FC Chelsea’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?

Almanya’da Premier League için değişmeyen adres Sky. Ücretli televizyon kanalı, her maçı ister tek maç yayını ister dönüşümlü yayın olarak canlı gösteriyor. Böylece Chelsea’nin tüm maçları da yayın kapsamında. Maçları televizyon karşısında izlemeyenler ise Sky Go veya WOW üzerinden takip edebiliyor.

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Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futbolu yayınlarına önemli bir ekleme yaptı: Kanalda yalnızca Premier League değil, Carabao Cup da canlı yayınlanıyor. Kısacası Chelsea’nin Lig Kupası maçlarının tamamını da Sky üzerinden izleyebilirsiniz.

Almanya’da FA Cup ve FA Community Shield’ın yayın hakları yalnızca DAZN’da. Dijital yayın platformu maçları canlı gösteriyor. Dolayısıyla Blues bu iki turnuvadan birinde sahaya çıktığında Chelsea’nin her maçını da buradan izleyebilirsiniz.

Gelecek maçlar
LIV

LIV

Lig Kupası

28 Eki 2026

CHE

CHE

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Chelsea's Spanish defender #03 Marc Cucurella reactsGetty Images

Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları paylaşılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının çoğunu DAZN’dan canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca Amazon Prime Video, her salı seçilen bir önemli maçı yalnızca kendi platformunda yayınlıyor. Fikstüre göre bu maç, Chelsea’nin veya başka bir İngiliz takımının oynadığı bir karşılaşma da olabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yayınlara katılacak ve maçların büyük bölümünü izleyicilerle buluşturacak. Yayın haklarının yeni dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada. Kısacası 2027/28’den itibaren Paramount+’ı da listenize eklemelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse final maçı, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olacak; final, kanalın yayın akışında yerini alacak.

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FC Chelsea yayın rehberi: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues’un ulusal ve uluslararası turnuvalardaki seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Canlı anlatımları her zaman maçların başlamasından kısa süre önce burada bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayın rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler

Kuruluş1905
İngiltere ligi şampiyonluğu6
FA Cup zaferi8
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu6
En çok maça çıkan oyuncuRon Harris (795 resmî maç)

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