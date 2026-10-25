Chelsea, İngiltere’de gözlerden uzun süre uzak kalmıyormuş gibi görünen kulüplerden biri. Daha sakin dönemlerde bile Stamford Bridge’de mutlaka bir şeyler oluyor. Takımın resmî maçlarını düzenli takip etmek isteyenler için işin pratik tarafı ise şu: Yayın hakları, turnuvaya göre farklı kuruluşlarda. Yani tek bir abonelik her maçı kapsamıyor. Chelsea maçlarını hangi yayıncıların gösterdiğini ve hiçbir maçı kaçırmamak için nerelere bakmanız gerektiğini burada bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayın rehberi: Blues’un maçları hangi kanalda, televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?



Getty Images

FC Chelsea’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Carabao Cup ve Community Shield maçları televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?

Almanya’da Premier League için değişmeyen adres Sky. Ücretli televizyon kanalı, her maçı ister tek maç yayını ister dönüşümlü yayın olarak canlı gösteriyor. Böylece Chelsea’nin tüm maçları da yayın kapsamında. Maçları televizyon karşısında izlemeyenler ise Sky Go veya WOW üzerinden takip edebiliyor.

Hemen kaydol: Premier League, DFB-Pokal ve daha fazlası aylık 24,99 eurodan başlayan fiyatlarla

Sky, 2025/26 sezonuyla birlikte İngiltere futbolu yayınlarına önemli bir ekleme yaptı: Kanalda yalnızca Premier League değil, Carabao Cup da canlı yayınlanıyor. Kısacası Chelsea’nin Lig Kupası maçlarının tamamını da Sky üzerinden izleyebilirsiniz.

Almanya’da FA Cup ve FA Community Shield’ın yayın hakları yalnızca DAZN’da. Dijital yayın platformu maçları canlı gösteriyor. Dolayısıyla Blues bu iki turnuvadan birinde sahaya çıktığında Chelsea’nin her maçını da buradan izleyebilirsiniz.

Gelecek maçlar LIV Lig Kupası 16:00 CHE

Size uygun DAZN aboneliğini bulun: FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı yayında

Getty Images

Şampiyonlar Ligi’nde yayın hakları paylaşılmış durumda. Chelsea’nin maçlarının çoğunu DAZN’dan canlı izleyebilirsiniz. Ayrıca Amazon Prime Video, her salı seçilen bir önemli maçı yalnızca kendi platformunda yayınlıyor. Fikstüre göre bu maç, Chelsea’nin veya başka bir İngiliz takımının oynadığı bir karşılaşma da olabilir.

2027/28’den itibaren Şampiyonlar Ligi yayınlarında önemli değişiklikler olacak: Paramount+ yayınlara katılacak ve maçların büyük bölümünü izleyicilerle buluşturacak. Yayın haklarının yeni dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar burada. Kısacası 2027/28’den itibaren Paramount+’ı da listenize eklemelisiniz.

Chelsea Şampiyonlar Ligi finaline yükselirse final maçı, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Almanya’da bunun adresi ZDF olacak; final, kanalın yayın akışında yerini alacak.

Amazon Prime Video’yu deneyin: Salı gününün öne çıkan Şampiyonlar Ligi maçı yalnızca burada

FC Chelsea yayın rehberi: SPOX canlı anlatımı

SPOX Blues’un ulusal ve uluslararası turnuvalardaki seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Canlı anlatımları her zaman maçların başlamasından kısa süre önce burada bulabilirsiniz.

FC Chelsea yayın rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler