SkySky ve Foot Mercato'nun haberine göre Werder, Racing Strazburg'dan gelen yeni teklifi kabul etti. Sky'a göre Fransız birinci lig ekibi, Coulibaly için Weser ekibine 20 milyon euro taban bonservis ödeyecek. Buna ek olarak 5 milyon euroya kadar bonus ödemesi de söz konusu olabilir, ayrıca Bremen'in yüzde 10'luk sonraki satış payı aldığı belirtiliyor.

Haberde, Coulibaly'nin Werder yönetiminden Strazburg'da sağlık kontrolünden geçmek için izin aldığı ifade edildi. Genç stoperin bu yaz Bremen'den yüksek bedelli bir ayrılık yaşaması aylardır muhtemel görülüyordu.

Geçen sezon Bundesliga'da çıkışını yapan 19 yaşındaki oyuncuyu birçok önemli kulüp takip ediyordu; bunlar arasında muhtemelen Borussia Dortmund ile Paris Saint-Germain de vardı. Ancak Coulibaly'nin Strazburg'a yaklaşan transferi düşünüldüğünde özellikle dikkat çeken bir kulüp var: Chelsea.

Karim Coulibaly: Strazburg üzerinden Chelsea'ye mi?

BlueCo konsorsiyumunun hem Strazburg'da hem de bu yazdan beri Xabi Alonso tarafından çalıştırılan Blues'ta etkili olduğu biliniyor. Oyuncular iki partner kulüp arasında sık sık doğrudan geçiş yapıyor; bu nedenle Coulibaly'nin Strazburg'u Chelsea'ye giden yolda bir sıçrama tahtası olarak gördüğü düşünülüyor.

Sonuçta Londra ekibi de genç oyuncuyla ısrarla ilgilendiği söylenen üst düzey kulüplerden biriydi ve gelen bilgilere göre Coulibaly'de büyük potansiyel görüyor. Werder açısından ilginç olan nokta ise şu: Eğer Strazburg, sol ayağını kullanan savunmacıyı önümüzdeki yıllarda yüksek bir bedelle Chelsea'ye satarsa, Bundesliga ekibi de sonraki satış payı sayesinde bundan gelir elde edecek.

2024'te ezeli rakip Hamburg'dan Werder'e transfer olan Coulibaly, Kuzey Almanya ekibinde geçen sezonun başında kadro sıkıntıları nedeniyle ilk 11'e girmişti. Görevini iyi yapınca da büyük ölçüde orada kaldı ve 2025/26 sezonunda Bundesliga'da 27 maça çıktı (bir gol).

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Toplam 25 milyon euroluk pakette Coulibaly, Bremen kulüp tarihinin en pahalı ikinci satışı oldu. Efsanevi Brezilyalı oyun kurucu Diego'nun 2009'da 27 milyon euro karşılığında Juventus'a transferinin arkasında yer aldı. Böylece Werder'in bu yazki transfer gelirleri 40 milyon euronun üzerine çıktı ve profesyonel futboldan sorumlu genel müdür Clemens Fritz liderliğindeki yönetim, kadroyu daha da güçlendirmek için yeni bir mali kaynak elde etti. Buradaki ana hedefin, daha önce kiralanmış olan orta saha oyuncusu Cameron Puertas'ı bonservisiyle kadroya katmak olduğu belirtiliyor. Oyuncunun kulübü Al-Qadsiah'ın bunun için yaklaşık 10 milyon euro bonservis talep ettiği ifade ediliyor.

Karim Coulibaly, DFB Takımı için umut vadeden bir isim olarak görülüyor

Aslında Bremen'le 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Coulibaly, bu arada 2025/26 sezonunda Conference League'de yarı finale kadar yükselen genç bir Strazburg takımına katılıyor. Ancak Ligue 1'de sekizinci sırayı alan Fransız ekibi bu sezon Avrupa kupalarında yer almıyor.

Gelecek için Coulibaly, DFB Takımı'nın potansiyel umutlarından biri olarak değerlendiriliyor. U17'den bu yana Almanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen oyuncu, mart ayı sonunda Kuzey İrlanda'ya karşı oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında (3-0) U21'deki ilk maçına çıktı. Ancak DFB için bir uyarı da var: Coulibaly'nin Fildişi Sahili kökleri bulunuyor ve Fildişililerin, Oldenburg doğumlu oyuncu için federasyon değişikliği konusunda şimdiden girişimlerde bulunduğu belirtiliyor.