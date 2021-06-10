Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Erling Haaland için bir servet ödemeye hazırlanıyor.

Sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla kapatan Chelsea, gelecek sezon Premier Lig’de de zirveye çıkmak için kadrosunu takviye etmek istiyor.

Marca’nın haberine göre; kulüp başkanı Roman Abramovich, transfer piyasasının en gözde isimlerinden Erling Haaland için 154,5 milyon sterlin ödemeye hazır.

Geçen yaz transfere yaklaşık 250 milyon euro harcayan Rus oligark, ligde Manchester City’yi zirveden indirebilmek için gereken adımları atmaya kararlı.

Takas formülü

Chelsea menajeri Thomas Tuchel’in gözüne girmeyi başaramayan Tammy Abraham’ın takas yoluyla transfere dahil olabileceği de öne sürüldü.

Bu sezon 32 maçta 12 gol atan Abraham, Tuchel döneminde fazla forma şansı bulamadı. Mart ayında bir süre sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasından sonra hiçbir maçta forma giymedi.

Abraham, sakatlığını atlattıktan sonra Premier Lig’de iki maçta sadece 17 dakika süre alabildi.

Werner hayal kırıklığı yarattı

Tuchel göreve geldikten sonra büyük bir çıkış yakalayan Chelsea, özellikle savunmadaki başarısıyla büyük övgü toplamıştı. Maviler, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid, Real Madrid ve Manchester City’ye karşı oynadığı beş maçta, kalesinde yalnızca bir gol gördü.

Öte yandan, Timo Werner’in beklenen performanstan uzak kalması, Tuchel’i hücum hattı için yeni arayışlara itiyor.

Geçen yaz Leipzig’den transfer edilen Alman oyuncu, Chelsea formasıyla çıktığı 52 maçta 12 gol attı. Werner, Premier Lig’de ise 35 maçta sadece 6 gol kaydetti.

Bu sezon 11 golle takımın en golcü üçüncü ismi olan Olivier Giroud’nun ise, ilerleyen yaşı nedeniyle kalıcı bir çözüm sunması muhtemel gözükmüyor.

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