Golcü transferi yapmak isteyen Chelsea, Erling Haaland transferi için Dortmund’a rekor bir teklifle gidiyor.

Thomas Tuchel ile büyük bir çıkış yakalayan Chelsea, geride bıraktığımız sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlamıştı.

Geçen sene transfer edilen Timo Werner’i genellikle sol kenarda kullanan Tuchel, yaz transfer döneminde bir santrfor transferi istediğini yönetime bildirmişti.

Adı Harry Kane ve Romelu Lukaku gibi isimlerle de anılan Chelsea’nin bu bölge için transferdeki önceliği ise Borussia Dortmund’un yıldızı Erling Haaland.

Neler yaşandı?

Football Insider’ın haberine göre Chelsea, Borussia Dortmund’un satmaya sıcak bakmadığı Erling Haaland için kesenin ağzını açmaya karar verdi.

Roman Abramovich’in de transfere yeşil ışık yakmasıyla süreci hızlandırmak isteyen Londra ekibi, Norveçli genç yıldız için Dortmund’a 130 milyon pound önermeye hazırlanıyor.

Chelsea’nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel de 21 yaşındaki yıldızın transferine çok sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz günlerde Chelsea’nin Haaland transferi için Werner’i takasta önereceği iddia edilmişti ancak Tuchel, Alman hücumcuyu da takımında tutmak istiyor.

Inter’den Lukaku cevabı

Chelsea’nin bir diğer santrfor hedefi olan Romelu Lukaku için Inter, oyuncuyu satmak istemediğini dile getirdi.

İtalyan devi, Belçikalı golcü için 120 milyon euro’nun üzerindeki teklifleri kabul edeceğini açıkladı.

Haaland geçen sezon neler yapmıştı?

RB Salzburg’da kendini gösteren ve Borussia Dortmund’da da yıldızını iyice parlatan Haaland, geride bıraktığımız sezonda 41 maçta 41 gol 10 asistlik inanılmaz bir performansa imza atmıştı.

Norveçli golcü, bu gollerin 10’unu ise Şampiyonlar Ligi’nde kaydetmişti.

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