Chelsea, Fransız kulübü Monaco'nun orta saha oyuncusu Lamine Camara ile anlaşma imkanını değerlendirmeyi amaçlıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Arjantinli Enzo Fernandez'in olası alternatifi olarak görülüyor ve taraflar arasındaki görüşmeler sürerken oyuncu Londra kulübünün yönetimine önerildi.

"The Sun" gazetesine göre, Chelsea, Senegalli milli oyuncunun kişisel şartlarına dair bilgi toplamaya başladı bile. Ancak bu transferle ilgilenen tek taraf Chelsea değil; Liverpool da oyuncuyu transfer etme yarışına giriyor ve Chelsea'nin aksine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme avantajına sahip. Buna ek olarak, Monaco'nun bu yaz transfer döneminde daha önceki teklifini reddettiği Crystal Palace'ın da ciddi bir ilgisi bulunuyor. Böylece transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala rekabet açık kalıyor.

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Camara, geçen sezon Monaco ile Fransa Ligi'nde 24 maça çıktı; bu maçlarda 3 gol atıp 3 asist yaptı ve böylece Metz'deki önceki deneyiminin ardından Fransa'nın üst düzey liginde 3 tam sezonu tamamlamış oldu. Ayrıca 2004 doğumlu olmasına rağmen Senegal Milli Takımı ile 50. maçına çıkmaya yaklaşıyor.

Chelsea, Fernandez'in Manchester City'ye satışının tamamlanması halinde orta sahasını güçlendirmek zorunda kalabilir; İtalyan Enzo Maresca, Rodri'nin Barcelona'ya ayrılmasının ardından City'nin kadrosunu güçlendirmek için Arjantinli oyuncuyu yaz önceliklerinin başına koydu. Manchester City, bu ayın başlarında Chelsea'nin transferi bitirmek için belirlediği 120 milyon sterlin ödeme süresini kaçırmasına rağmen, Chelsea yönetimi uygun mali teklif gelmesi durumunda oyuncuyu satmaya hâlâ hazır.

Fernandez, dün akşam perşembe günü Chelsea'nin Profesyonel Lig Kupası'nda Luton Town'a karşı kazandığı maçın kadrosunda yer almadı. Ancak teknik direktör Xabi Alonso, bu kadro dışı bırakılmanın geleceğiyle ilgili dolaşan haberlerle bağlantılı olduğunu reddederek şöyle konuştu: "Dakika alması gereken başka oyuncularımız var."