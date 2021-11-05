Chelsea efsanesinden Sergen Yalçın'a ziyaret

Premier Lig devi Chelsea'nin teknik mentörlük görevç üstlenen eski futbolcu Claude Makalele, Beşiktaş'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, bu ziyareti resmî internet sitesinden duyurdu.

Makalele'den Yalçın'a ziyaret

Beşiktaş, yaptığı açıklamada bu ziyaretten şöyle bahsetti:

"Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, Chelsea Kulübü’nün teknik mentoru Claude Makelele’yi BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki makamında ağırladı.

Ziyarette, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz Ceyhun Kazancı da yer aldı.

Yalçın, sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Makelele ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi."

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Chelsea'den Michy Bathsuayi'yi kiralamıştı.

Makalele'nin kariyeri

Kariyerine Fransa'da başlayan Makalele; Marsilya ve Celta Vigo'da forma giydikten sonra Real Madrid'e transfer olmuş ve İspanyol ekibinin efsane kadrolarının parçası olmuştu.

Ardından efsane isim, Jose Mourinho döneminde Chelsea'ye transfer olmuş ve Premier Lig'de de adından çokça söz ettirmişti.

İlerleyen dönemde PSG forması da giyen Makalele, 2011 yılında futbol kariyerine nokta koymuştu.

Beşiktaş'ı neler bekliyor?

Süper Lig'de ilk 11 haftayı 20 puanla kapatan Beşiktaş, sıradaki maçını 6 Kasım tarihinde Trabzonspor'la oynayacak.

Sonrasında Yalçın'ın öğrencileri, 20 Kasım'da Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki maçını ise 24 Kasım tarihinde evinde Ajax ile oynayacak.

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