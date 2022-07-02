Londra ekibindeki görevini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Çek futbol adamının bu kararında Belçikalı golcünün ayrılığı önemli rol oynadı.

İngiliz medyası Chelsea'deki görevinden ayrılma kararı alan Petr Cech'in ayrılık kararının ardında, Londra ekibinin Romelu Lukaku ile yolları ayırmasının yattığını öne sürdü. Bir yıl önce 115 milyon euro karşılığında Inter'den transfer edilen Lukaku'nun eski takımına kiralık olarak dönmesini doğru bulmayan Cech'in buna karşı çıktığı ve görevi bıraktığı belirtildi.

Guardian'da yer alan habere göre uzun süre kalesini koruduğu Chelsea'nin efsaneleri arasında yer alan Cech'in ayrılık sebebi Lukaku'nun daha fazla süre alması gerektiğini düşünmesiydi. Bu düşüncesine ısrar eden Çek futbol adamı, Belçikalı golcünün buna rağmen gönderilmesi üzerine kulübün yeni sahibi Todd Boehly'nin yönetiminde yetkilerini sorguladı ve görevi bıraktı.

Chelsea'de birçok kupa kazanmıştı

Geçen sezon tüm kulvarlarda Chelsea'nin en çok gol atan oyuncusu olan Lukaku buna rağmen beklentilerin altında kalmıştı. Thomas Tuchel tarafından büyük maçlarda birçok kez yedek kulübesinde oturtulan Lukaku, Aralık ayında yaptığı açıklamada yeniden Inter'e dönmek istediğini açıklamış ve bu nedenle Chelsea teknik heyetinin tepkisini çekmişti.

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2004-2015 yılları arasında Chelsea'nin formasını giyen ve Londra ekibiyle çok sayıda kupa kazanan Cech, kulübe 2019'da futbol takımının sorumlusu olarak geri dönmüştü. Boehly'nin kulübü Roman Abramovich'ten satın almasının ardından görevinden ayrılan Cech, futbol kariyerini Londra'nın bir diğer dünyaca ünlü kulübü Arsenal'in forması altında sonlandırmıştı.

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