Joe Cole, City Ground'daki gergin gecenin ardından Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso'ya Wesley Fofana'yı ilk 11'den çıkarma çağrısında bulundu. Nottingham Forest'a karşı cuma günü alınan yenilgide deplasman taraftarları savunma oyuncusuna tepki gösterdi. Chelsea efsanesine göre Fransız oyuncuyu hedef olmaktan kurtarmanın tek yolu bu.

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Fofana, Forest karşısında kâbus gibi bir gece geçirdi

Chelsea'nin cuma günü Forest karşısında ağır bir yenilgi almasıyla Fofana'nın Stamford Bridge'deki sıkıntılı dönemi yeni bir dip noktaya ulaştı. Eski Leicester City stoperi için gece kötü geçti. İkinci yarıda eski takım arkadaşı Liam Delap karşısında penaltıya neden oldu.

Morgan Gibbs-White penaltıyı gole çevirerek Chelsea'nin sıkıntılarını artırdı. Daha önce sarı kart gören Fofana, yalnızca beş dakika sonra oyundan çıkarıldı. Deplasman taraftarları maç boyunca tepkilerini açıkça gösterdi; Fransız millî oyuncuyu defalarca yuhalayıp kulüpte istenmediğini açıkça dile getiren tezahüratlar yaptı.

Cole'dan Alonso'ya Fofana'yı ilk 11'den çıkarma çağrısı

Kulüp efsanesi Cole, Alonso'nun Fofana'nın iyiliği için onu artık ilk 11'den çıkarması gerektiğine inanıyor. Savunma oyuncusu önceki hafta sonu Chelsea'nin Leeds United'a 4-1 yenildiği maçta da zorlanmıştı. Cole'a göre bir süre ara vermesi şart.

"Wesley Fofana gerçekten zor bir dönemden geçiyor ve bu, bir profesyonel olarak dayanıklılığı için ciddi bir sınav," diyen Cole, Premier League Productions'a şöyle konuştu: "Oyundan çıkarıldı ve bu doğru karardı. Geçen hafta da dün gece de düşüncesizce hareket etti. Bence ilk 11'den çıkarılıp biraz soluklanarak odağını toplaması gerekiyor. Bu Chelsea takımına geri dönebilmesi için birinin ona savunmanın temellerine odaklanmasını söylemesine ihtiyacı var gibi görünüyor."

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İzinsiz röportaj taraftarın öfkesini artırdı

Fofana ile Chelsea taraftarları arasındaki gerilim, City Ground'daki maç başlamadan önce de artıyordu. Savunma oyuncusu geçen hafta Fransız YouTuber Zach Nani'ye kulüpten izin almadan röportaj verdi. Röportaj sırasında Chelsea'nin Liverpool'a karşı Carabao Kupası'nda aldığı yenilgide kaçırdığı penaltıyla ilgili şaka yapıyor gibi göründü.

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Her ne kadar Alonso, Fofana'nın olay nedeniyle özür dilediğini açıklasa da cuma günkü sert tepki, meselenin kapanmaktan uzak olduğunu gösterdi. Cole özellikle saha dışındaki bu dikkat dağıtıcı gelişmenin zamanlamasını eleştirdi.

"Şu anda yaptığı hataların sayısı… Şu sıralar kendisine çok kötü tavsiyeler veriliyor," diye ekledi Cole. "Böyle bir şey yapmanın zamanı şimdi değil. O saçma podcast'lere iyi oynarken ve Chelsea kazanırken katılın. İşler iyi gitmiyorsa sadece odaklanmanız gerekir. Odağı dağılmış, uyuyor gibi görünen bir savunma oyuncusuydu. Bir savunma oyuncusu olarak insanların hakkınızda söylemesini isteyeceğiniz son şey bu. Adınızın hiç anılmamasını istersiniz. Bunun yerine hafta."

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Fofana'yı kritik bir dönem bekliyor

Alonso, Sunderland, Leeds ve Nottingham Forest karşısında alınan üst üste yenilgilerin ardından takımı toparlamaya çalışırken önemli bir kadro kararı vermek zorunda. Fofana'yı yedek kulübesine alarak daha fazla eleştiriden korumak, Fransız oyuncuya kendini toparlaması için hayati bir fırsat sunabilir.