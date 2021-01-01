Chelsea efsanesi Frank Lampard da Şöhretler Müzesi'ne girdi

Frank Lampard, Premier Lig'in Şöhretler Müzesi'ne giren beşinci isim oldu.

.Chelsea'nin efsane orta saha oyuncularından ve takım kaptanlarından Frank Lampard, Premier Lig Şöhretler Müzesi'nin beşinci üyesi oldu.

Lampard, halk oylamasının ardından müzedeki yerini aldı ve Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona ile Roy Keane'in arasına katıldı.

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide



🔵 Frank Lampard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/EBZYOdVGjD — Premier League (@premierleague) May 19, 2021

Frank Lampard kimdir?

Frank Lampard, Chelsea dışında iki takımın daha formasını giydi.

Futbola 1995 yılında başladığı West Ham United'da altı sezon geçiren ve orada parlayan başarılı oyuncu, futbol kariyerinin son günlerini MLS takımı New York City'nin ardından Manchester City'de yaşadı.

2001 yılında 11 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Chelsea'ya transfer oldu. Burada üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı. 2004-05'te Yılın Oyuncusu ödülünü aldı. Ayrıca Chelsea forması altında birçok rekora imza attı.

Premier Lig kariyerinde 177 golle imza attı ve organizasyon tarihinin en golcü orta saha oyuncusu oldu. Ayıca forma giydiği 609 maçta 102 asist yaptı.

Şöhretler Müzesi'ne kimler girebilir?

Şöhretler Müzesi'nin ilk iki üyesi olan Alan Shearer ve Thierry Henry, otomatik olarak seçildi. Geri kalan üyeler ise oylama sonucu belirleniyor.

2021 yılında müzeye toplam sekiz oyuncu dahil olacak. İlk ikili dışında, Eric Cantona, Roy Keane ve Frank Lampard da yerlerini aldılar.

Geriye üç kontenjan kaldı. Tony Adams, David Beckham, Dennis Bergkamp, Sol Campbell, Andy Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Matt Le Tissier, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin van Persie, Nemenja Vidic, Patrick Vieria ve Ian Wright aday isimler.

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