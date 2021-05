Chelsea efsanesi Frank Lampard da Şöhretler Müzesi'ne girdi

.Chelsea'nin efsane orta saha oyuncularından ve takım kaptanlarından Frank Lampard, Premier Lig Şöhretler Müzesi'nin beşinci üyesi oldu.

Lampard, halk oylamasının ardından müzedeki yerini aldı ve Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona ile Roy Keane'in arasına katıldı.

A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide



🔵 Frank Lampard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/EBZYOdVGjD