Santrfor arayışlarını sürdüren Chelsea, eski oyuncusu Romelu Lukaku’yu rekor bedelle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Serie A’nın son şampiyonu Inter’in mali durumu gereği satış yapmak zorunda olmasını fırsat bilen Chelsea, eski oyuncusu Romelu Lukaku’yu kadrosuna katmaya yaklaştı.

Goal’ün edindiği bilgiye göre Belçikalı golcüyle prensip anlaşmasına varan İngiliz devi, Inter’e 115 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca transferin önümüzdeki haftada netleşmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Lukaku, yedi yıllık bir aradan bir sonra Stamford Bridge’e dönmüş olacak.

Anlaşmanın detayları

Chelsea’ye transfer olmasıyla birlikte tüm zamanların en pahalı yedinci oyuncusu olacak olan Lukaku, Achraf Hakimi’nin ardından şampiyon Inter kadrosuna veda eden ikinci yıldız isim olacak.

Transferden elde edilen gelirle birlikte Inter’in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi’nin savunma hattına da takviyelerde bulunması bekleniyor.

Lukaku, yaz transfer döneminde Chelsea’nin ilk büyük çaplı transferi olacak. Maviler, Fulham’dan tecrübeli kaleci Marcus Bettinelli’yi de kadrosuna katmıştı.

Lukaku’nun kariyeri

Anderlecht’ten yetişen Lukaku, 2011 yılında Chelsea ile anlaşarak İngiltere’ye adım atmıştı.

Londra ekibindeki ilk döneminde beklentileri karşılayamayan yetenekli oyuncu, sekiz karşılaşmada görev alabilmiş ve ardından West Brom’a kiralanmıştı.

2013-14 sezonunda ise Everton’a kiralanan Belçikalı santrfor, performansıyla adından söz ettirmiş ve sezon sonunda bonservisiyle Everton’a transfer olmuştu.

Belçika Milli Takımı’nda da boy göstermeye başlayan golcü oyuncu, 2017 yılında ise Manchester United’la anlaşmıştı. Geçirdiği iki sezonda hayal edilen performansını bir türlü istikrarlı şekilde gösteremeyen Lukaku, 2019’da ise Inter’le anlaşmıştı.

Antonio Conte ile yeniden yükselişe geçen ve oynadığı oyunla Inter’in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Lukaku, Avrupa’nın en iyi santrforlarından biri olduğunu kanıtlamıştı.

Lukaku, bu yükselişin ardından son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea’ye rekor bedelle transfer oldu.

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