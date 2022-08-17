Alman yıldız; Maviler'i her zaman güzel hatırlayacak, ancak son dönem hariç...

Timo Werner, Thomas Tuchel'in tercih ettiği Chelsea sisteminin kendisine uymadığını iddia ederken, Batı Londra'daki zamanının sonlarına doğru takımdaki eğlencenin de kaybolduğunu itiraf etti.

Werner, 9 Ağustos'ta Stamford Bridge'den ayrıldı ve eski kulübü RB Leipzig'e 30 milyon Euro karşılığında geri döndü.

Alman oyuncu, Chelsea'de 89 maçta sadece 23 gol atarak Bundesliga kariyerindeki iyi seviyesine ulaşamadı.

Ancak, Maviler'in 2021'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu ve finalde Manchester City'e karşı forma şansı buldu.

Werner, Chelsea'den ayrılması hakkında ne dedi?

Alman golcü, Stamford Bridge'deki iki yıllık zaman sürecini değerlendirdi.

Einfach mal Luppen podcast'ine konuşan Werner, “Benim için futbol oynarken eğlenmek de ön planda ve bu durum, özellikle son dönemde Chelsea'de kayboldu.

"Elbette Chelsea'de büyük başarılar elde ettim, ama artık düzenli oynamadığım için eğlence biraz kayboldu.

"Antrenörün oyun sisteminin, bana tam olarak uymadığını düşünüyorum.

"Bu yüzden, yeni bir adım atmak istediğim çok açıktı. Oynayabildiğim kadar oynamak istediğim bir yaştayım.

"Chelsea ile gerçekten çok büyük başarıları ilişkilendiriyorum ve orası benim kariyerimin en büyük yerini kapsıyor.

"Benim için her zaman özel bir kulüp olarak kalacak. Ayrıca, takımdaki birçok oyuncuyla da iletişim halinde olacağım" dedi.

Werner, Leipzig'de hızlı başladı

Alman futbolcu, geçen cumartesi günü Leipzig'in FC Koln ile 2-2 berabere kaldığı maçın 36. dakikasında gol atarak yeni kulübüne kısa sürede katkı sağladı.

Werner, son dönemde Chelsea'de mutlu görünmüyordu ve muhtemelen ülkesinde yeni bir sayfa açarak tekrar en iyi golcüler arasındaki yerini alacak.

Leipzig ve Werner, cumartesi günü Union Berlin karşısında bir zafer arayışında olacak.

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