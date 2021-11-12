Chelsea’den ayrılmak isteyen Hakim Ziyech için Dortmund devrede

Ara transfer dönemine daha bir ay olmasına rağmen transfer söylentileri şimdiden artmaya başladı. Takımlarında mutsuz olan birçok isim, sezonu farklı bir kulüpte tamamlamak için harekete geçti.

Bunlardan biri de Chelsea forması giyen Hakim Ziyech. BILD’in haberine göre; Dortmund, Chelsea’den ayrılmaya karar veren Ziyech’i sezon sonuna dek kiralamak istiyor.

Jadon Sancho’yu Manchester United’a sattıktan sonra bu bölgede oluşan boşluğu dolduramayan Dortmund, Ziyech’i kadrosuna katarak bu problemi çözmeyi hedefliyor.

Thomas Tuchel’in rotasyonunda kendine yer bulmakta zorlanan Ziyech, bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıktı ve iki gol attı.

Yaz transfer döneminde bir diğer Chelsea oyuncusu Callum Hudson-Odoi’nin ismi de Dortmund ile anılmış, fakat Tuchel genç kanat oyuncusunu bırakmaya yanaşmamıştı.

Ziyech’i Milan da istiyor

SempreMilan kaynaklı haberde, Milan’ın Ocak ayında Ziyech’i kiralamak istediği belirtilmişti. Oyun kurucu özelliğe sahip bir kanat oyuncusu arayan İtalyan kulübü Faslı oyuncuyu ideal hedef olarak belirledi.

Milan yazın da Ziyech için girişimlerde bulunmuş, ancak o dönemde transfer gerçekleşmemişti. Fakat Ziyech’in aradan geçen sürede gözden düşmesi, kiralama formülünü Chelsea için de cazip hale getiriyor.

Tuchel ne söyledi?

“Öncelikle, Ziyech sezon başında gösterdiği performans sayesinde takıma girmeyi başarmıştı. Sezon öncesindeki futbolu sahada olmayı hakettiğini gösteriyordu.”

“Sakatlığı sırasında farklı opsiyonlara yöneldik ve görev verdiğimiz isimler çok iyi oynadı. Ziyech hala bizim oyuncularımızdan biri. Ona karşı güvenimizi ya da sabrımızı asla kaybetmeyeceğiz. Takımın önemli bir parçası olmaya devam edeceğine eminim.”