Fabrizio Romano'nun haberine göre Londra ekibi, Rayo Vallecano'nun sol beki Pep Chavarria'yı da kadrosuna kattı.

Buna göre tüm taraflar arasında şimdiden anlaşma sağlandı. Chavarria, zorunlu sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gidiyor.

İddialara göre 28 yaşındaki İspanyol için yaklaşık 19 milyon euro bonservis bedeli ödenecek, bonuslarla birlikte toplam rakam 21 milyon euroya çıkabilir. Chelsea, böylece Chavarria'yı sol bekin sözleşmesinde yer alan 25 milyon euroluk serbest kalma maddesinden biraz daha ucuza alıyor.

Özellikle teknik direktör Xabi Alonso'nun Chavarria'nın transferi için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor; İspanyol teknik adam, vatandaşı oyuncuyu belli ki sol savunma hattında ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olarak düşünüyor. Chelsea'nin yanı sıra Bayer 04 Leverkusen'e de transferle ilgilendiği yakıştırılıyordu.

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Chelsea'nin transfer harekâtı sürüyor

Chavarria, Blues'ta Morgan Rogers'tan (Aston Villa'dan 138 milyon euroya), Marco Palestra'dan (Atalanta Bergamo'dan 57 milyon euroya), Geovany Quenda'dan (Sporting Lizbon'dan 50 milyon euroya), Emanuel Emegha'dan (Racing Strazburg'dan 25 milyon euroya), Danny Welbeck'ten (Brighton & Hove Albion'dan 6 milyon euroya), Jordan Henderson'dan (bedelsiz) ve Dastan Satpaev'den (Qairat Almatı'dan 2,4 milyon euroya) sonra bu transfer dönemindeki yedinci takviye olacak. Buna sayısız kiralıktan dönen oyuncu da ekleniyor.

Buna karşılık yalnızca Andrey Santos'un (56 milyon euroya Manchester United'a), Marc Cucurella'nın (55 milyon euroya Real Madrid'e) ve Tyrique George'un (21 milyon euroya Everton'a) satışları bulunuyor. Alonso'nun kadrosunda şu anda toplam 39 oyuncu yer alıyor; bunların en azından bir kısmının transfer dönemi kapanmadan mutlaka satılması gerekiyor.

Chelsea için yeni Premier League sezonu 24 Ağustos'ta Fulham deplasmanında başlayacak.