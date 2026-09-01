FC Chelsea, özellikle Todd Boehly’nin kulübü devralmasından bu yana transfer piyasasının en üst sıralarında yer alıyor; bu yaz da yeni oyuncular için şimdiden 400 milyon euronun üzerinde harcama yaptı. Ve son gününde de daha çok şey yaşanabilir.

Zira transfer piyasası kulislerinin önemli isimlerinden Gianluca Di Marzio’ya göre AS Roma’nın orta saha oyuncusu Manu Kone’nin yolu Londra’ya düşebilir; görüşmelerin halihazırda oldukça ileri aşamada olduğu belirtiliyor. Üstelik Giallorossi Teknik Direktörü Piero Gasperini pazartesi günü bir transfer ihtimalini dışlamıştı.

Fransız Dünya Kupası oyuncusu için yaklaşık 60 milyon euroluk bir bonservis bedeli konuşulurken, Jamie Gittens ise ters yöne gidebilir. Bu konuda da son olarak Blues’un 22 yaşındaki oyuncuyu aslında göndermek istemediği söyleniyordu, ancak Sky Italia’ya göre şimdi bir anda kiralık ayrılık ihtimali doğdu.

Chelsea transferleri: Enzo Fernandez’in mega transferi iddiaya göre tamam

Bu arada forvet Marc Guiu’nun ayrılığı kesinleşti; oyuncu Bundesliga’da RB Leipzig’e transfer oluyor. İspanyol 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, Kırmızı Boğalar’a 16 ila 17 milyon euro arasında bir bonservis bedeline mal oluyor ve burada 9 numaralı formayı giyecek.

Kaleci Robert Sanchez’in de teknik direktör Xabi Alonso’nun takımından son günde kiralık olarak ayrılması bekleniyor. Fabrizio Romano’ya göre İspanyol file bekçisi, Londra’da ilk 11’deki yerini yeni transfer Emiliano Martinez’e kaptırmasının ardından İtalya Serie A ekibi Como ile anlaşmaya vardı.

Son günün muhtemelen en büyük anlaşmasında da Blues yer alıyor: Di Marzio’ya göre Enzo Fernandez’in 140 milyon euroluk transferi için Manchester City ile artık anlaşma sağlandı. Tüm anlaşmaları tamamlamak için gece yarısına kadar süre var.

Bu, Skyblues için rekor bir anlaşma olurdu. Fernandez, yalnızca bu yaz Nottingham Forest’tan 135 milyon euroya gelen Elliot Anderson’ı kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak hemen geride bırakacaktı.