Chelsea, yeni sezon hazırlık dönemini Real Sociedad karşısında alınan ikna edici bir galibiyetle tamamladı, ancak takım Premier Lig şampiyonluğu için gerçek bir aday olduğunu ilan etmeden önce hâlâ temel bir sorunu çözmek zorunda.

Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti. Bu, teknik direktör Xabi Alonso'nun kulüp taraftarları önündeki ilk çıkışı oldu; Alonso, geçtiğimiz sezonu onuncu sırada tamamlayan Chelsea'nin sonuçlarını iyileştirmek amacıyla eski teknik direktörün yerine takımın sorumluluğunu devralmıştı.

Alonso'nun transfer piyasasında elde ettiği büyük desteğe rağmen, eski Arsenal forveti Alan Smith, kaleci pozisyonunun hâlâ bariz bir zayıf nokta olduğunu düşünüyor ve Chelsea'nin Robert Sánchez'e ilk kaleci olarak güvenmeye devam etmesi halinde şampiyonluk için mücadele edemeyeceği uyarısında bulunuyor.

Smith, "Metro" sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sánchez'in bir süredir gelişmesi gerekiyordu ve bu durum Chelsea'nin kadrosunda bariz bir eksiklik hâline geldi. Kulüp, Maxence Lacroix ve daha genç savunma oyuncularıyla anlaşarak savunma hattını güçlendirmek için çaba gösterdi, ancak lig şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorsanız, Sánchez'in uygun kaleci olduğunu düşünmüyorum."

Şunları ekledi: "Chelsea çok para harcadı ve bir kaleciye daha fazla harcayacak alanı var mı bilmiyorum, ancak şu an için ilk tercih Sánchez gibi görünüyor."

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Sánchez, 2023 yılında Brighton'dan 25 milyon sterling karşılığında Chelsea'ye katıldı, ancak sürekli olarak ikna edici bir performans sergileyemedi ve takımla geçirdiği üç sezon boyunca birkaç etkili hata yaptı. İspanyol kaleci, Real Sociedad karşısındaki son hazırlık maçına ilk on birde başladı.

Chelsea, Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterling karşılığında transfer etmişti; ayrıca Maxence Lacroix, Marco Ballestra, Valentín Barco ve Pep Chavarría ile de anlaşmıştı. Takım, Jordan Henderson ve Danny Welbeck'i kadrosuna katarak tecrübe unsuruyla da güçlendirildi.

Bazılarının Chelsea'nin yeni sezonun kara atı olacağı yönündeki tahminlerine rağmen, Smith şampiyonluk mücadelesinin Arsenal ve Manchester City arasında geçeceğine inanıyor; ikincisini ise şampiyonluğu elinde bulunduran takımın en önde gelen rakibi olarak görüyor.

Smith şunları söyledi: "Manchester City'nin Arsenal'in başlıca rakibi olduğunu düşünüyorum. Yeni bir teknik direktörün (Maresca) bulunması nedeniyle bir soru işareti var, ancak yine de onu tehdit edebilecek tek rakip olduğuna inanıyorum." Ayrıca ligi yeniden kazanacak takım olarak Arsenal'i seçti.

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