Chelsea'de tedirginlik: Enzo Fernández, takım arkadaşlarının gözündeki itibarını bir anda yitirdi

Kısa süre önce sona eren milli maç arası öncesinde Chelsea'de işler hiç de yolunda gitmiyordu. Londralılar son dört maçını kaybetti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Üstelik The Telegraph'ın haberine göre, bazı oyuncular Enzo Fernández'den pek memnun değil.

Chelsea, geçtiğimiz dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı iki kez (5-2, 0-3) şanssız bir şekilde mağlup oldu. Ayrıca, teknik direktör Liam Rosenior'un takımı, Premier Lig'de Newcastle United (0-1) ve Everton (3-0) karşısında arka arkaya mağlubiyetler aldı.

Fernández normalde Chelsea'nin ikinci kaptanıdır, ancak sakatlanan ilk kaptan Reece James'in yokluğunda son iki maçta kaptanlık bandını taktı. Ancak Fernández bu rolde hiç de etkileyici bir performans sergilemedi.

PSG'ye karşı (iki maçta) 8-2'lik yenilginin ardından Fernández, geleceği hakkında yaptığı bazı açıklamalarla şaşırttı. ESPN Argentina'nın sorusu üzerine "Bilmiyorum" diye yanıtladı. "Sekiz maç ve FA Cup kaldı. Dünya Kupası da var, ondan sonra bakarız."

The Telegraph, Fernández'in bu kötü seride takım arkadaşlarına defalarca küfrettiğini biliyor. Bu nedenle bazıları, sezonun sonuna doğru bir birlik olması gerektiği için Fernández'den hiç hoşnut değil.

PSG, Newcastle ve Everton maçları öncesinde soyunma odasında da Fernández, bazı takım arkadaşlarının hayal kırıklığına uğramasına neden olacak şekilde sözlü olarak kendini kaybetmişti. Örneğin, kaleci Filip Jørgensen, PSG ile oynanan ilk maçta bir hata yaptıktan sonra bu durumun kurbanı olmuştu.

Ancak Fernández'in hayal kırıklığı sahada da açıkça görülüyordu. Arjantinli oyuncu Danimarkalıya hakaretler yağdırdı ve topu kaleciye doğru fırlattı. TNTSports muhabiri Glenn Hoddle o anda "Gerçekten çılgına dönmüş durumda" dedi.

Kulübün eski oyuncuları Fernández'i eleştirdi. John Obi Mikel, The Obi One Podcast'inde şöyle dedi: "Burası Chelsea, başka bir kulübe geçiş için bir basamak değil. Kalbin Madrid'deyse, mavi formayı giymemelisin. Chelsea'de kulüp logosu için oynardık, gelecekteki bir transfer için değil."

Milli takım arası sırasında Arjantin formasıyla Zambiya ve Moritanya'ya karşı oynayan Fernández, Cumartesi günü Chelsea ile FA Cup çeyrek finalinde sahaya çıkacak. Stamford Bridge'deki rakip, League One kulübü Port Vale olacak. Premier League'de The Blues, altıncı sırada yer alıyor.