Premier Lig'de Brighton ile 1-1 berabere kalan Chelsea kötü gidişini sürdürürken, takımın iki yıldızı arasında yaşanan gerginlik dikkatlerden kaçmadı.

İlk yarıda Hakim Ziyech'in golüyle öne geçen Chelsea, ikinci 45 dakikada Adam Webster'ın golüne engel olamadı ve deplasmanda iki puan bıraktı.

Ne yaşandı?

Attığı golün ardından sevinmeyen Ziyech, devre arası için soyunma odasına giderken Romelu Lukaku'yu bu konuda bir tartışma yaşadı.

İkili arasında yaşanan hararetli diyalog kameralara yansırken, Lukaku yaptığı el hareketleri ile memnuniyetsizliğini belli etti.

Ziyech konuşma süresince ağzını eliyle kapatarak söylediklerinin anlaşılmasını engellemeye çalıştı. Londra ekibi ilk yarıyı önde kapatmasına rağmen, ikili arasındaki tartışma soyunma odasına kadar devam etti.

Hakim Ziyech and Romelu Lukaku are having a difference of opinions heading into the break, despite the Blues' lead... 👀



HT: Brighton 0-1 Chelsea pic.twitter.com/P3mGXTg9bp — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 18, 2022

Geçen hafta lider Manchester City'ye 1-0 kaybedilen maçın ardından hem Lukaku'nun, hem de Ziyech'in performansı büyük eleştiri almıştı.

Chelsea menajeri Thomas Tuchel ise Lukaku'nun üçüncü bölgede yaptığı top kayıplarına dikkat çekmişti.

Tuchel ne söyledi?

Brighton maçının ardından basın toplantısında konuşan Tuchel, Ziyech ile Lukaku arasında yaşananların üzerinde fazla durmadı. Bu diyaloğun "normal" olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, iki oyuncunun sergilenen performans nedeniyle mutsuz olmasını normal karşıladığını söyledi.

Ziyech'in golden sonra sevinmemesi hakkında da görüş bildiren Tuchel, bunu takımın ne kadar yorgun olduğuna dair bir işaret olarak yorumladı.

"Attığımız gole verilen reaksiyona bakarak bile yorgun olduğumuzu anlayabilirsiniz. Rahatlamıştık, ama keyif almıyorduk. Çünkü oyuncular o anda bile enerjilerini saklıyorlar."

"Engellerin üstesinden gelmek için tam kadro olmalıyız. Mevcut durum için takımı suçlamıyorum, elimizden geleni yaptık, ama mental olarak yorgunuz."

Daha fazla okuma