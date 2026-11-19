Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, Ekvadorlu yıldız Moises Caicedo'nun millî maçta devre arasında oyundan alınmayı istediğini açıklamasının ardından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili haber bekliyor. Eski Brighton oyuncusu, Chelsea Premier League'e dönüşüne hazırlanırken bir dizi hafif fiziksel sorunla mücadele ediyor.

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Orta saha oyuncusu, Bolivya galibiyetinde millî görevini erken tamamladı

Ekvador, yeni teknik direktörü Marcelo Gallardo yönetiminde başarılı bir millî maç arasını geride bıraktı. Takım, Kosta Rika ve Bolivya karşısında üst üste 2-0'lık hazırlık maçı galibiyetleri aldı. Cumartesi günü 84 dakika sahada kalan Caicedo, salı günkü Bolivya karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

Ancak 25 yaşındaki oyuncu, devre arasında oyundan alınmayı istemesinin ardından ikinci yarıya çıkmadı. Hafta sonu kulüp maçları yeniden başlayacağı için orta saha oyuncusu, kendini iyi hissetmemeye başlayınca gereksiz risk almak istemedi.

Caicedo, kendini iyi hissetmeyince kulüp maçına hazırlanmayı önceliklendirdi

Salı günkü galibiyetin ardından gazetecilere konuşan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, devre arasında neden oyundan çıkmak istediğini anlattı. Erken çıkma kararında yaklaşan kulüp maçının etkili olduğunu doğruladı.

Caicedo gazetecilere, “Hayır, kendimi pek iyi hissetmiyordum. Bu yüzden oyundan çıkmayı istedim çünkü kulübümle de bir maçım olduğunu biliyorum,” dedi. “Bu yüzden oraya mümkün olduğunca çabuk ulaşmaya ve toparlanmaya çalışacağım.”

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Tekrarlayan fiziksel sorunlar, kulüpteki etkileyici performansına gölge düşürüyor

Caicedo'nun yaşadığı son endişe, tekrarlayan fiziksel sorunlarla zaten sekteye uğrayan sezonuna eklendi. Chelsea'nin Fulham'a karşı oynadığı Premier League açılış maçında forma giymeyen oyuncu, ardından eski kulübü Brighton'a karşı sonradan oyuna girdikten yalnızca 14 dakika sonra baldırından sakatlandı ve sonraki üç maçta forma giyemedi.

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25 yaşındaki oyuncu iyileşerek Chelsea'nin ligdeki son beş maçına ilk 11'de başlamış olsa da millî maç arasına, Sunderland karşılaşması öncesinde sağlık durumu belirsizliğini korurken girdi. Millî maç arası sırasında daha önce maç yüküne değinen Caicedo, ülkesini temsil etmek için yorgunluğuna rağmen mücadele ettiğini kabul etti.

“Biraz yorgunum, bazı hafif sorunlarım var ama buradayım çünkü bu benim millî takımım. Benim için en önemli şey burada, halkımla, Ekvador'umla birlikte olmak,” dedi. “Burada olmak için büyük çaba gösteriyorum ve bundan mutluyum.”

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Cumartesi günkü Leeds maçı öncesinde zamana karşı yarış

Chelsea, İngiltere'nin en üst düzey ligindeki beşinciliğini cumartesi öğleden sonra Leeds United karşısında korumaya hazırlanırken önünde çok az zaman var. Caicedo'nun cuma gününe kadar takım antrenmanlarına yeniden katılması beklenmiyor. Bu da orta sahanın bel kemiği olan oyuncuya hazır olduğunu göstermek için muhtemelen yalnızca tek bir antrenman bırakıyor.

Hafta sonuna kadar toparlanmak için çok az zamanı bulunan Caicedo'nun üst üste altıncı lig maçına ilk 11'de başlayacak kadar hazır olup olmadığına Chelsea son anda karar verecek.