Chelsea'de Palestra'nın ilk maçı bir kez daha ertelendi: Leeds karşılaşmasını kaçıracak

Marco Palestra'nın Chelsea formasıyla ilk maçı bir kez daha ertelendi. Cagliari'nin eski kanat oyuncusu, çarşamba günü Leeds'e karşı oynanacak Carabao Cup maçını da kaçıracak, ancak gelecek cumartesi0 Hull City'ye karşı oynanacak maçta yeniden kadroya dönebilir.





Alonso, basın toplantısında iki oyuncunun da Leeds deplasmanında forma giymeyeceğini doğruladı.





"Henüz sahaya çıkmaya hazır değiller ve acele riskler almanın zamanı değil. Durumlarını maç maç değerlendireceğiz." Marco Palestra'nın Chelsea formasıyla ilk maçı bir kez daha ertelendi. Cagliari'nin eski kanat oyuncusu, çarşamba günü Leeds'e karşı oynanacak Carabao Cup maçını da kaçıracak, ancak gelecek cumartesi0 Hull City'ye karşı oynanacak maçta yeniden kadroya dönebilir.





Alonso, basın toplantısında iki oyuncunun da Leeds deplasmanında forma giymeyeceğini doğruladı.





Palestra, yazın 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan Inter'e transfer oldu. Onunla Inter de ilgileniyordu.







