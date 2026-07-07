Chelsea'de kimse güvende değil... Transfer dönemi büyük yıldızları tehdit ediyor

Chelsea, yeni sezona hazırlık kapsamında takımın yeniden yapılanma sürecini sürdürmek amacıyla, hem yeni transferler gerçekleştirerek hem de takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların listesini belirleyerek transfer piyasasında hareketli bir hafta geçirdi. Londralı kulüp, tüm pozisyonları rekabetçi oyuncularla güçlendirmeye çalışırken, yönetim de bir dizi oyuncuyu satarak veya kiralayarak kadroyu küçültmeye devam ediyor.

Kulübün akademisi mezunu Tyreke George, 18 milyon sterlinlik temel bedel karşılığında Everton’a transferini tamamladı; performansla bağlantılı değişkenler sayesinde bu rakam 24 milyon sterline kadar çıkabilir. Anlaşma ayrıca, oyuncunun gelecekteki herhangi bir transferinden elde edilecek bedelin %15’inin Chelsea’ye ödenmesini de içeriyor.

Diğer bir gelişmede ise Real Madrid, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernández’i transfer etme niyetinde olmadığını belirten resmi bir açıklama yayınlayarak, oyuncunun Santiago Bernabéu’ya transfer olacağına dair spekülasyonlara son verdi.

Ayrıca İsviçreli Granit Xhaka, Londra kulübünün kendisine ilgi göstermesine ve geçtiğimiz haftalarda 8 milyon sterlinlik bir teklif sunmasına rağmen, Sunderland'da kalmakta kararlı olduğunu belirterek Chelsea'ye kapıyı kapattı.

Transfer cephesinde ise Chelsea, Atalanta’dan İtalyan savunma oyuncusu Marco Balestra’yı kadrosuna katarak yaz transfer dönemindeki ilk transferini tamamladı. Kulüp yetkilileri, Balestra'yı sadece gelecek için yapılan bir transfer olarak görmüyor; onu, ilk 11'de yer almak için doğrudan rekabet edebilecek bir oyuncu olarak değerlendiriyor. Zira Chelsea'nin politikası, sadece oyuncu sayısını artırmak değil, tüm pozisyonlarda güçlü bir rekabet ortamı yaratmaya dayanıyor.

Balestra ile yapılan anlaşma, oyuncunun Cagliari'ye kiralık olarak geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından geldi. Balestra, 38 maçta forma giyip sadece bir maçta forma giyemedi; 34 maçta ilk 11'de yer alarak İtalya Ligi'nin en iyi savunma oyuncusu seçildi ve Avrupa'nın en güçlü liglerinden birinde rekabet edebilecek kaliteye sahip olduğunu kanıtladı.

Oyuncu henüz 21 yaşında olmasına rağmen, Chelsea yönetimi onun önünde büyük bir gelişme potansiyeli olduğuna inanıyor ve “The Athletic”in aktardığına göre, önümüzdeki sezon çok sayıda maça çıkması bekleniyor.

Oynadığı zamanlarda takıma hücumda da katkı sağlaması bekleniyor, özellikle de kaptan Reece James’in artık orta saha oyuncusu olarak ya da üçlü savunma sisteminde sağ stoper olarak sıklıkla daha geride oynamaya başlaması nedeniyle. Öte yandan, birçok kulübün, başta Manchester City olmak üzere, Malo Gusto’yu kadrosuna katmak için ilgi göstermesi nedeniyle oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Chelsea’nin hedeflediği pozisyonlar

Kulüp, transfer piyasası kapanmadan önce birkaç pozisyonu güçlendirmeye devam ediyor. Chelsea, 28 yaşındaki sol bek Pep Chavarria’yı kadrosuna katmak için Rayo Vallecano ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ayrıca kulüp, en az bir yeni stoper transfer etmek istiyor. Crystal Palace'ın savunma oyuncusu Maxence Lacroix, yönetimin ilgisini çeken Como'dan Jacopo Ramon ile birlikte listenin başında yer alıyor.

Kulüp ayrıca, Aston Villa'da forma giyen Morgan Rogers'ı da takip etmeye devam ediyor. Rogers'ın birden fazla hücum pozisyonunda oynayabilme yeteneği nedeniyle ilgileniliyor olsa da, Aston Villa'nın oyuncuyu elinde tutmakta kararlı olması ve diğer kulüplerden gelen rekabet nedeniyle bu transferin maliyetli olacağının farkındalar.

Sunderland’ın Granit Xhaka’yı elinde tutmakta ısrarcı olması üzerine Chelsea bu konuyu kapattı ve yeni bir teklif sunmayı planlamıyor. Öte yandan, Chelsea henüz transferi resmi olarak açıklamamış olsa da, Valentin Barco’nun Strasbourg’dan takıma katılması bekleniyor.

Takımdan ayrılması muhtemel oyuncular

Chelsea, sadece bir yıl önce Manchester United'dan 40 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği Arjantinli kanat oyuncusu Alejandro Garnacho için gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Kulüp, oyuncunun ayrılmasına karşı çıkmıyor ancak özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden iki kulübün ilgisi nedeniyle sadece kalıcı bir transferi kabul edecek.

Ayrıca, kulüp Como'dan gelen iki teklifi zaten reddettikten sonra, savunma oyuncusu Trevoh Chalobah da 35 milyon sterlin karşılığında satışa sunulacak; öte yandan genç savunma oyuncusu Mamadou Sar'ın yurt dışına gitmesi yerine bir Premier Lig kulübüne kiralanması tercih ediliyor.

Orta saha oyuncusu André Santos da uygun bir teklif gelmesi halinde satılabilir isimler arasına girdi; aynı durum, kulüp tarafından sırasıyla yaklaşık 120 milyon sterlin ve 75 milyon sterlin değer biçilen Enzo Fernández ve Malo Justo için de geçerli.

Buna karşılık, Chelsea, kulüp içinde büyük güven gören João Pedro’dan ayrılmayı düşünmüyor; ancak yaz aylarında en az bir forvetin daha ayrılması bekleniyor. Teknik ekip, Nicolas Jackson, William Delap ve Emmanuel Emiaga üçlüsünün gelecek sezondaki rollerine ilişkin kararını henüz vermedi; Mark Guiyo’nun ise kiralık ya da kalıcı transfer yoluyla ayrılması bekleniyor.

Satışa çıkarılan oyuncular listesinde ayrıca savunma ikilisi Benoît Badiachil ve Axel Disasi ile yedek kaleci Philip Jorgensen de yer alıyor. Chelsea ayrıca, Gaja Slonina ve David Datro Fofana'nın satışının yanı sıra Kendry Baez, David Washington, Caleb Wiley ve Shomaira Mahuka'nın kiralanması dahil olmak üzere bir dizi başka transferi de sonuçlandırmaya çalışıyor. Bu hamlelerin amacı, söz konusu oyunculara daha fazla süre alabilmeleri ve deneyim kazanabilmeleri için fırsat sunmak.