Aston Villa, kiralık Chelsea hücum oyuncusu Alejandro Garnacho’yu sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesinin devreye girmesini önlemek için sezonun geri kalanında oynatmamaya hazır. Arjantinli millî oyuncu, yazın Villa Park’a gelişinden bu yana Unai Emery’yi ikna edemedi. Emery, onu doğrudan Batı Londra’ya geri gönderebilir.

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Midlands ekibi radikal bir adımı değerlendiriyor

Football Insider'a göre Midlands kulübü, önümüzdeki haftalarda performansı belirgin biçimde iyileşmezse 22 yaşındaki oyuncunun forma süresini bilinçli olarak kısıtlayacak. Morgan Rogers'ın Stamford Bridge'e transferinin ardından temmuz ayında sezon sonuna kadar kiralık olarak gelen oyuncunun sözleşmesinde, belirli sayıda maça çıkmasına bağlı 43 milyon sterlinlik şartlı satın alma zorunluluğu bulunuyor. Ancak kanat oyuncusu bu sezon şu ana kadar resmî maçlarda yalnızca 31 dakika süre alabildi.

United'ın eski gelecek vadeden oyuncusu yine zorlanıyor

Garnacho, Ağustos 2025'te Manchester United'dan Chelsea'ye 40 milyon sterlinlik sabit bonservis bedeliyle transfer oldu ve Old Trafford'da Ruben Amorim yönetiminde gözden düştükten sonra 2032'ye kadar geçerli yedi yıllık bir sözleşme imzaladı. Londra'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 12 gole doğrudan katkı sağlasa da Chelsea, yalnızca bir sezonun ardından kiralık olarak ayrılmasına izin verdi.

Son millî arada Sevilla'ya karşı oynanan hazırlık maçında gol bulmasına rağmen hücum oyuncusu bu performansının devamını getiremedi ve o tarihten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca 11 dakika süre aldı.

Üst üste iki Premier League maçının kadrosuna alınmadı. Geçen hafta sonu Newcastle United karşısında kazanılan maçta forma giyemeyen oyuncu, sekizinci haftada cumartesi günü Manchester City'ye karşı oynanan iç saha maçının kadrosuna da alınmadı.

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Transferden sorumlu yöneticiler bildik stratejiyi tekrarlıyor

Habere göre Villa, antrenman sahasında kendini kanıtlama sorumluluğunun tamamen oyuncuya ait olduğunu düşünüyor. Mevcut durumda kulüp, kalıcı transfer maddesini devreye sokacak sayıda maçta ona forma vermemeye karar vermiş durumda.

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Emery yönetimindeki kulüp, geçen sezon Liverpool'dan kiraladığı Harvey Elliott için de aynı yöntemi uygulamış, zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokmamak için oyuncunun forma süresini sınırlamıştı.

Kaynaklara göre kanat oyuncusunu bonservisini elinde bulunduran kulüpte de uzun vadeli bir gelecek beklemiyor. Villa, onu Stamford Bridge'e geri gönderme planını uygularsa oyuncu gelecek yaz belirsizlik içinde kalabilir.

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Antrenmanlardaki performansı belirleyici olacak

Garnacho, Bodymoor Heath'te antrenmanlarda Emery'nin fikrini hızla değiştiremezse Villa'nın transfer bütçesini korumak amacıyla tribünden izleyeceği zorlu bir kışla karşı karşıya kalacak. Önümüzdeki aylarda yeniden kadroya girememesi hâlinde Chelsea, istemediği bu transfer için 2027-28 sezonu öncesinde bir kez daha talip bulmak zorunda kalacak. Bu nedenle gelecek birkaç hafta, oyuncunun İngiltere'nin en üst ligindeki kariyerini belirleyebilir.