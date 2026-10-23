Chelsea'nin teknik direktörü İspanyol Xabi Alonso, genç Belçikalı kaleci Mike Penders'in potansiyelini övdü ve onu Real Madrid'in file bekçisi, hemşehrisi Thibaut Courtois ile kıyaslayarak, Courtois'nın da aralarında benzerlikler gördüğünü ortaya koydu.

Chelsea, cumartesi günü Tottenham ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Emiliano Martínez'in sakatlanıp çene kırığının tedavisi için ameliyat olmasının ardından kaleci mevkiinde beklenen değişiklikler yaşanıyor; bu durum, 21 yaşındaki Penders'e Premier Lig'de yeteneklerini kanıtlamak için yeni bir fırsat veriyor.

Courtois'nın benzeri

Alonso, Penders ile Courtois arasındaki benzerliklerden söz ederek, bu kıyaslamanın yalnızca Belçika vatandaşlığıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda boy, sol ayak kullanımı ve hava toplarıyla mücadele edebilme yeteneğini de kapsadığını belirtti.

Chelsea'nin teknik direktörü şunları söyledi: "Pek çok benzerlik var, sadece vatandaşlık değil. İkisi de aynı boya sahip, ikisi de sol ayağını kullanıyor ve ikisi de hava toplarına hâkim."

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Alonso, Dünya Kupası'ndayken Courtois ile konuştuğunu ve ona genç kaleciyi sorduğunu açıklayarak şöyle ekledi: "Dünya Kupası'ndayken Thibaut ile konuştum ve ona Mike'ı sordum; kendisi de aralarında bir benzerlik gördüğünü söyledi."

Altın fırsat

Alonso, asıl kalecinin sakatlık nedeniyle yokluğunda Penders'i bekleyen sorumluluk göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde ona destek olmanın önemini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Ona yardım etmemiz ve destek olmamız gerekiyor. O, bugünün ve geleceğin kalecisi."