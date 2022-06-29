Belçikalı yıldız bir yıllık aranın ardından Inter'e dönmek için sağlık kontrolünden geçecek.

Inter'in Antonio Conte yönetiminde kazandığı Serie A şampiyonluğunda başrolü oynayan ve Serie A'daki Juventus hanedanlığını sonlandıran Romelu Lukaku, bir yıllık aranın ardından Inter için bir kez daha Milano'ya geldi. Bir kez daha transfer olduğu Chelsea'de beklentileri karşılayamayan Belçikalı yıldız, Inter için sağlık kontrolünden geçecek.

Inter ile sözleşme imzalamak için Linate Havaalanına iniş yapan Lukaku basın mensuplarına yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. 2019'dan 2021'e dek oynadığı Inter formasıyla çıktığı 95 karşılaşmada rakip fileleri 64 kez havalandıran Lukaku, bir yıl önce 115 milyon euro'ya yakın bir ücretle Premier Lig takımlarından Chelsea ile anlaşmıştı.

Dzeko yerini dolduramadı

Geride bıraktığımız sezonda Chelsea'e 42 maça çıkan ve 13 golde kalan Lukaku zaman zaman yedek kalmış ve yaptığı açıklamalardan ötürü teknik direktör Thomas Tuchel tarafından birkaç maçta kadroya alınmamıştı.

Sezon içerisinde birçok kez Inter'e dönmek istediğini tekrarlayan Lukaku, Londra ekibi adına zamanla büyük bir hayal kırıklığına dönmüştü.

Inter'deki ilk sezonunda 34, ikinci sezonundaysa 30 gol atan Lukaku özellikle Lautaro Martinez ile birlikteliğiyle rakip takımların korkulu rüyasına dönüşmüştü. Lukaku ile yollarını ayıran Inter, Roma'dan Edin Dzeko'yu kadrosuna katmış ancak sezonu 17 golle tamamlayan Dzeko, özellikle sırtı dönük oyunuyla büyük fark yaratan Lukaku'yu aratmıştı.

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