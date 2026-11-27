Chelsea, 2027'de savunmasını güçlendirmek için Serie A'ya yönelirken Como stoperi Jacobo Ramon, kulübün önemli hedeflerinden biri hâline geldi. Chelsea, Benoit Badiashile'nin Napoli'deki kiralık dönemine ilişkin kararını da verdi. Ancak Ramon'u kadrosuna katmak için İngiltere'den ve Avrupa'dan rakipleriyle mücadele etmesi gerekecek.

Reklam

Chelsea, Serie A'dan savunma takviyesi planlıyor

Chelsea, 2027'de savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor. Transfer stratejisinde Serie A önemli bir yer tutuyor. The Athletic'e göre Chelsea, savunma takviyesi arayışında Como stoperi Ramon'u yakından takip ediyor.

Savunmasını güçlendirmeyi planlasa da Chelsea'nin Badiashile'nin Napoli'deki kiralık dönemini erken bitirme niyeti yok. Kulüp, ocak transfer döneminde A takım oyuncularından kiralık gönderdiği hiçbir ismi geri çağırmamaya karar verdi.

Yükselen yıldız Ramon'a yoğun ilgi

Ramon, Chelsea yönetiminin dikkatini çekti ve Stamford Bridge'de büyük beğeni topluyor. İspanyol oyuncunun İtalya'daki etkileyici gelişimi, kısa süre önce İspanya A millî takımına ilk kez çağrılmasıyla karşılık buldu.

Savunmacının gelişimini yakından izleyen tek İngiliz kulübü Chelsea değil. Son haftalarda Premier Lig'deki rakipleri Arsenal ve Manchester United'ın da Ramon'la ilgilendiği öne sürüldü. Bu da oyuncunun transferi için çekişmeli bir yarış yaşanabileceğine işaret ediyor.

Reklam Reklam

Real Madrid engeli ve Badiashile'nin Napoli dönemi

Ramon'u Como'dan transfer etmek isteyen her kulübün önemli bir engeli aşması gerekecek. Ramon resmen Como'nun oyuncusu olsa da Real Madrid, takım arkadaşı Nico Paz için geçerli olan düzenlemede olduğu gibi, sezon sonunda onu yeniden kadrosuna katma opsiyonuna sahip.

Related Topics

Bu arada Badiashile, geçen yaz 27 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla Napoli'ye kiralanmasının ardından İtalya'da kalmayı sürdürüyor. 25 yaşındaki Fransız savunmacı, bu sezon tüm kulvarlarda beş maça çıktı. Badiashile, kısa süre önce yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kaldı. Ancak artık Serie A ekibiyle takım antrenmanlarına döndü.

Chelsea'nin savunma planlarında yaz transfer dönemi belirleyici

Chelsea taraftarları, Ramon'un olası transferi konusunda sabırlı olmak zorunda. Kulüp, Como stoperini beğense de transfer sezon ortasında değil, ancak yaz transfer döneminde mümkün olabilir.

Reklam

Ocak ayında Badiashile'nin veya kiralık gönderilen diğer A takım oyuncularının geri çağrılması planlanmadığı için Chelsea, mevcut kiralık sözleşmelerini sezonun geri kalanında sürdürecek. Ardından gözler yaz transfer piyasasına çevrilecek. Chelsea'nin Ramon'u kadrosuna katma çabası ile Arsenal, Manchester United ve Real Madrid'in ilgisi o dönemde daha da netleşecek.