Chelsea taraftarları, Premier League’de ilk kez iç sahada sahne alacak çok sayıda yeni yüzün yanı sıra kulübedeki yeni teknik direktörü görme ihtimali karşısında büyük heyecan yaşıyor. Bunun için ilk fırsatlarını 30 Ağustos Pazar günü, Chelsea’nin Stamford Bridge’de Brighton’ı ağırlayacağı maçta yakalayacaklar. Siz de maç biletinizi bugünden alarak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Xabi Alonso’nun Chelsea’si sahaya yeni yıldız transferlerle çıkacak. Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Geovany Quenda 50 milyon £’nun üzerinde bedellerle imza atarken, manşetleri süsleyen transfer ise elbette Aston Villa’dan 117 milyon £ gibi dev bir bonservisle kadroya katılan Morgan Rogers oldu.

Chelsea’nin en iyi performansını sergilemesi gerekecek; çünkü Brighton, geçen sezon Chelsea’ye karşı iki maçı da kazanmanın moraliyle Londra’ya gelecek. Brighton, kendi sahasında 3-0, Stamford Bridge’de ise 3-1 galip gelmişti.

GOAL, Chelsea ile Brighton & Hove Albion arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizin için derledi.

Chelsea - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman?

Chelsea ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, 30 Ağustos Pazar günü Londra’daki Stamford Bridge’de TSİ 16.00’da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Chelsea - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunların tamamı kulüplerin resmi bilet portalları veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online sıraların yerini, ücretli kulüp üyelerine yönelik rastgele kura sistemi aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, maça haftalar kala belirlenen zaman aralığında başvuru yaparak kuraya katılır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık bilet satışı neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakikada bilet arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Chelsea - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League maç bileti fiyatı; ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu; Yetişkin, Genç (genellikle 18 ya da 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları kulüpten kulübe değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları farklı kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takımın maç biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura ya da yeniden satış sistemine girebilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonuna kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmez.

Form durumu

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