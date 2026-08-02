Chelsea, Valentín Barco’yu resmen kadrosuna kattı. Arjantinli oyuncu, Londra devinde olduğu gibi BlueCo ve sahibi Todd Boehly’nin kontrolündeki RC Strasbourg’dan geldi. Barco, Stamford Bridge’de 2033 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Henüz 22 yaşında olan Barco, kariyerine ülkesinde Boca Juniors’ta başladı ve profesyonel debutunu 16 yaşında yaptı. 2024’te yaklaşık 10 milyon euro karşılığında Brighton & Hove Albion’a transfer oldu.

Barco’nun Premier League için henüz hazır olmadığı görüldü ve sırasıyla Sevilla ile Strasbourg’a kiralandı. Son olarak adı geçen kulüp, onu 2025’te 10 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattı.

Sol tarafta da görev yapabilen merkez orta saha, Fransa’da güçlü bir sezon geçirdi ve attığı 3 golün yanı sıra 9 asist yaptı.

Chelsea ikna oldu ve Strasbourg’a yaklaşık 40 milyon euroya denk gelen bir bedel ödeyecek. Fransız ekibi, daha önce bu yaz kaptanı Emmanuel Emegha’nın da 25 milyon euro karşılığında The Blues’a transfer olduğunu görmüştü.

Barco artık Arjantin Milli Takımı formasını 5 kez giymiş bir oyuncu olarak da anılıyor. Sol ayaklı futbolcu, bu yaz teknik direktör Lionel Scaloni’nin Dünya Kupası kadrosuna da dahil edildi, ancak yalnızca son grup maçında, Ürdün’e karşı, süre aldı (19 dakika).

Barco dahil Chelsea, bu yaz yeni oyunculara şimdiden yaklaşık 400 milyon euro harcadı. Bu tutarın en büyük bölümü Morgan Rogers için ödendi (138 milyon), ancak Maxence Lacroix (61), Marco Palestra (57) ve Geovany Quenda (50) da ucuz olmadı.