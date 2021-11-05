Chelsea, Bayern Münih'in yıldızı Kingsley Coman'ın peşinde

Premier Lig'de liderliğini sürdüren Chelsea, tıpkı diğer Avrupa devleri gibi bir yandan da önümüzdeki yaz için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Londra ekibi, kanat oyuncusu transferi için gözünü şu sıralar Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e dikmiş durumda.

Ne söylendi?

BILD'in haberine göre Chelsea, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Kingsley Coman ile ilgileniyor.

Bayern'in Coman'ı gelecek yıl 48 milyon sterlin karşılığında ayrılmasına izin verebileceği söyleniyor.

Chelsea durumu yakından takip ederken rakipleri de yok değil. Son dönemde kadrosunda büyük bir değişime giden Barcelona da Bayern'in Fransız yıldızıyla yakından ilgileniyor.

Bayern, Coman'ı neden bırakabilir?

25 yaşındaki kanat oyuncusunun Bayern Münih ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2023'te Kingsley Coman'ı bedavaya kaybetme riskini göze almak istemeen Bundesliga ekibi, önümüzdeki yaz oyuncuyu satıp hatrı sayılır bir bonservis geliri elde etmeyi amaçıyor.

Kingsley Coman'ın Bayern Münih kariyeri

2017 yılında Juventus'tan 21 milyon euro bonservis ücret karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Coman, dört senedir Bundesliga ekibinin formasını giyiyor.

Bu süreçte Bayern formasıyla 210 maça çıkan Coman, 43 gol atıp 51 asist yaptı.

Bu sezon ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız, Bundesliga'da şu ana kadar beş maçta forma giydi ve iki gol kaydetti.

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