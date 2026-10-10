Chelsea yönetimi, geçtiğimiz sezonki durumuna kıyasla düşen performansı ve Katalan takımın ilk on birindeki yerini kaybetmesi nedeniyle Barcelona'nın Fransız savunmacısı Jules Koundé ile anlaşma girişimlerini yenilemeye hazırlanıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Fransız savunmacı, Alejandro Balde ile birlikte teknik direktör Hansi Flick yönetiminde beklenen şekilde gelişemeyen önde gelen isimler arasında yer alıyor. Alman teknik direktör, Barcelona içindeki genç yetenekleri geliştirme becerisiyle tanınıyor; bu da başka oyuncuların, özellikle de Gerard Martín ve Eric García'nın, Sevilla'dan gelen ve giderek dakikalarını kaybeden oyuncunun yerine ilk on birdeki yerleri kapmasını sağladı.

Eric García, takımın savunmasının sağ cephesinde açık bir şekilde kendini vazgeçilmez bir seçenek olarak kanıtlıyor. Daha önce takımın planları dışında kaldığı ve kiralık olarak gittiği Girona'dan dönüşünün ardından performansındaki büyük gelişme sayesinde, İspanya Milli Takımı saflarında yeniden milli oyuncu olarak yerini geri kazanmayı başardı ve onu stoper, sağ bek ve orta sahanın önündeki pozisyonlarda görevlendiren Hansi Flick için bir koz ve temel bir unsur haline geldi.

Chelsea, oyuncuyu kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırmak için geri dönüyor. İngiliz kulübü, 2022 yılının yaz döneminde Jules Koundé ile anlaşmaya çok yaklaşmış olmasına rağmen, Joan Laporta'nın araya girip transferi Barcelona lehine sonuçlandırmasının ardından bu transferi tamamlamayı başaramamıştı. Ancak Fransız savunmacının genel olarak sergilediği iyi performanslar, Londra'daki yetkililerin oyuncunun hizmetlerine olan ilgilerini sürdürmelerine ve bunu birçok kez çevresine iletmelerine neden oldu.

Gazeteci Mateu Moretti, "La Pizarra" programında şunları söyledi: "Premier Lig'den birkaç kulüp oyuncunun durumunu büyük bir ilgiyle takip ediyor ve Chelsea kulübü geçen yaz onu gerçekten sordu ve onun için yeniden harekete geçmeye hazır."

Moretto açıklamalarında şunu vurguladı: "Eğer iş Chelsea'ye kalsaydı, özellikle Barcelona kulübünün isteyeceği mali tutara bağlı olarak, mevcut kış transfer döneminde durumun nabzını yoklarlardı."

Chelsea, Fransız savunmacıyı kadrosuna katmakla ilgilenen tek büyük Avrupa takımı değil; Alman Bild gazetesi, Bayern Münih kulübünün de onu ilgi alanı içine aldığına işaret ediyor.

Mevcut göstergeler, Katalan kulübün yönetiminin Jules Koundé'nin hizmetlerinden vazgeçmek ve ayrılmasına izin vermek karşılığında en az 50 milyon euro talep edeceğini doğruluyor. Ancak bu transfer, ister dünya çapında bir forvetle hücum hattını güçlendirmek, isterse bek pozisyonunu takviye etmek olsun, Barcelona'nın transfer piyasasındaki ihtiyaçlarıyla sıkı sıkıya bağlantılı.

Öte yandan, Barcelona şehrine ve kulübüne olan derin bağlılığı nedeniyle Fransız oyuncu şu anda kulüpten ayrılmayı düşünmüyor; daha önceki açıklamalarında alışılagelmiş seviyesini geri kazanmaya odaklanma ve ilk on birdeki yerini kapma konusundaki tam kararlılığını vurgulamıştı.



