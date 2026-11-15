Chelsea, ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Barcelona savunmacısı Jules Kounde'ye uzun süredir duyduğu ilgiyi yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. İddialara göre Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea, savunmasını güçlendirecek takviyeler arıyor ve Fransız oyuncuyu bunun için ideal aday olarak görüyor.

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Alonso savunmaya takviye hedefliyor

TEAMtalk'a göre Batı Londra kulübünün, özellikle sağ bek pozisyonuna odaklanarak kış transfer döneminde aktif olması bekleniyor. Malo Gusto'nun önümüzdeki aylarda Stamford Bridge'den ayrılabileceğine dair söylentiler güçlenirken Chelsea yönetimi de kaliteli alternatifler belirlemek zorunda kaldı.

Kounde, 2022 yazında Sevilla'dan Katalonya'ya transfer olduğundan bu yana en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Savunma oyuncusu 18 Ekim'den beri forma giyemiyor. O ayın ilerleyen günlerinde oynanan önemli Clasico'ya yetişebileceğine dair başlangıçta umutlar olsa da maçta görev alamadı. Şimdi ise mevcut millî maç arasının ardından sahalara dönmeye odaklanmış durumda.

Gusto'nun Londra'daki geleceği belirsiz

Gusto'nun Chelsea'deki durumu, mevcut teknik yönetim altında aldığı sürenin belirgin biçimde azalmasıyla giderek karmaşıklaştı. Marco Palestra'nın öne çıkması ve Josh Acheampong'un hızla gelişmesi, Gusto'nun kadrodaki öncelik sıralamasında gerilemesine yol açtı. Düzenli forma şansı bulamaması nedeniyle oyuncunun başkentten ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, Premier League'deki birkaç rakip kulüp de ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde durumunu takip ediyor.

Chelsea'nin eski teknik direktörü Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Manchester City'nin oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında olduğu düşünülüyor. Liverpool ve Tottenham'ın da ilgilenenler arasında olduğu belirtiliyor. Ocak 2023'te Lyon'dan Stamford Bridge'e transfer olan ve bu süreçte hem UEFA Konferans Ligi'ni hem de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Gusto, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçta yalnızca 487 dakika süre aldı ve bir asist yaptı.

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Uzun süredir devam eden transfer hikâyesi

Chelsea'nin Kounde'yi transfer etme çabası yeni değil. Kulüp, 2022 yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katamamıştı. Kounde o dönemde Premier League'e gitmek yerine Barcelona'nın iddialı projesine katılmayı seçmişti. İspanya'da geçirdiği süre boyunca kendisini takımdan gönderme girişimlerine sık sık direndi ve formu düştüğünde ilk 11'deki yerini geri kazanmak için daha çok çalışmayı tercih etti.

Kounde bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca sekiz maça çıkıp bir gol ve bir asist kaydetti. Fransız oyuncu, kadrodaki öncelik sıralamasında hem Eric Garcia'nın hem de Xavi Espart'ın gerisinde kalarak ilk 11'de düzenli bir yer edinmekte zorlandı.

Kounde'nin Camp Nou'da kupalarla dolu dönemi

Kounde, Barcelona formasıyla toplam 196 maça çıkıp 11 gol ve 23 asist kaydetti. Savunma oyuncusu, Katalonya'da geçirdiği dönemde üç La Liga, üç İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşayarak yurt içinde önemli başarılar elde etti.