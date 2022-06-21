Fransız oyuncuyu bir yıldır takip eden Londra ekibi transferi bu yaz bitirmeye kararlı.

Chelsea, Fransa milli takımının da formasını giyen sağ kanat oyuncusu Jonathan Clauss'u kadrosuna katmayı planlıyor.

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan ve takımdan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki oyuncuya kulübü Lens 10 milyon sterlin değer biçti.

Chelsea'nin Clauss transferindeki en önemli rakibi Atletico Madrid. İspanyol ekibi, Olympiakos'a giden Sime Vrsaljko'nun yerini Fransız oyuncuyla doldurmak istiyor.

Chelsea, Clauss'u neden istiyor?

Antonio Rudiger ve Andreas Christensen'i İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona'ya kaptıran Chelsea, stoper pozisyonu için gözünü Sevilla'da oynayan Jules Kounde'ye çevirdi.

Ancak Cesar Azpilicueta'nın ayrılık ihtimali sağ kanat için bir diğer Fransızın gündeme gelmesine neden oldu.

Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Azpilicueta'yla Barcelona'nın ilgilendiği biliniyor. Chelsea, kulüpte efsane statüsü kazanan kaptan Azpilicueta'ya ayrılmak istemesi halinde zorluk çıkarmayacak.

Ancak bu isteğe onay veren transfer komitesi başkanı Marina Granovskaia'nın görevden ayrılacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı bilinmiyor.

Maviler'in Kounde'nin yanı sıra Chicago Fire forması giyen Gabriel Slonina için yaptığı girişimler de bir süreliğine askıya alınabilir.

Chelsea, Clauss konusunda ise oldukça kararlı. Oyuncunun son 50 maçını izleyen kulüp gözlemcileri, Thomas Tuchel göreve geldiğinden bu yana Clauss'u adeta göz hapsine aldı.

Fransız oyuncu, Mayıs ayında RMC Sport'a verdiği röportajda çocukluğundan bu yana Chelsea'yi desteklediğini ve hayalinin Chelsea'de oynamak olduğunu söylemişti.

Jonathan Clauss'un kariyeri

Strasbourg altyapısından yetişen Clauss profesyonel seviyede beklenen çıkışı uzun süre gösteremedi.

Fransa'da alt liglerde oynadıktan sonra 2018'de Almanya İkinci Ligi ekiplerinden Arminia Bielefeld'e giden Clauss, burada şampiyonluk yaşadı ve 2010'da Lens'e transfer oldu.

Ligue 1'de müthiş bir sıçrama yapan Clauss iki yıl üst üste ligin en iyi 11'ine seçildi ve milli takıma kadar yükseldi.

Didier Deschamps tarafından bu yıl ilk kez kadroya çağrılan Clauss'un Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.