Chelsea - Arsenal: UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda? Avrupa Ligi finali şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi 'nde Chelsea ile Arsenal finalde karşı karşıya gelcek. Yayıncı kuruluş beIN Sports final programını açıkladı.
İki takım 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan'ın Bakü şehrinde karşılaşacak. Mücadele Bakü Olimpiyat Stadı 'nda oynanacak.
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Zorlu maçı beIN Sports, saat 22.00 'de canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa Ligi finali şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi finali, beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports Haber 'den şifresiz olarak izleyebilecek.