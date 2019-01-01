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Chelsea - Arsenal: UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda? Avrupa Ligi finali şifresiz mi?

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Getty Images
Chelsea ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinin yayınlanacağı kanal açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi 'nde  Chelsea ile Arsenal finalde karşı karşıya gelcek. Yayıncı kuruluş beIN Sports final programını açıkladı.

İki takım 29 Mayıs Çarşamba günü Azerbaycan'ın Bakü şehrinde karşılaşacak. Mücadele Bakü Olimpiyat Stadı 'nda oynanacak.

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Zorlu maçı beIN Sports, saat 22.00 'de canlı olarak yayınlanacak. 

Avrupa Ligi finali şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi finali, beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi  beIN Sports Haber 'den şifresiz olarak izleyebilecek.

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