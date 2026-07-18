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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Çeviri:

Chelsea, Arsenal’i geride bırakarak yaklaşık 140 milyon avroluk dev transferi gerçekleştirecek

Transfers
Chelsea
Aston Villa
M. Rogers

The Athletic’ten transfer piyasası uzmanı David Ornstein’ın yazdığına göre, Chelsea ve Aston Villa, Morgan Rogers konusunda anlaşmaya vardı. Birmingham’lı kulüp, 137,5 milyon euroya denk gelen bir teklifi kabul etti.

Ornstein'a göre, ofansif orta saha oyuncusunun transferinin kesinleşmesi için son ayrıntıların halledilmesi gerekiyor. Şu anda Villa ile 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Rogers, Stamford Bridge'de altı yıllık bir sözleşme imzalayacak. Ayrıca Chelsea, bu sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonuna da sahip.

Ornstein, “23 yaşındaki Rogers, yeni teknik direktör Xabi Alonso ve kulübün gelecek planlarının kendisine çok cazip geldiği Chelsea’ye gitmeyi çok istiyor” diye yazıyor. “Arsenal de İngiliz milli oyuncuyla ilgileniyordu, ancak o, tercihini Chelsea’den yana kullandı.”


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