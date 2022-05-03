Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Roman Abramovich'ten alınan ve satış sürecinde Antonio Rüdiger ile Andreas Christensen gibi oyuncularını kaybeden Chelsea, savunmada görev yapan bu oyuncuların alternatifini belirledi.

Londra ekibinin stoper transferi için listesinde yer alan ilk isim Leipzig'in 20 yaşındaki genç oyuncusu Josko Gvardiol.

Chelsea Antonio Rüdiger ve Andreas Christensen'in yerini kimle dolduracak?

Thomas Tuchel takımı Gvardiol'un yanı sıra Sevilla'dan Jules Kounde, PSG'den Presnel Kimpembe ve Atletico Madrid'den Jose Gimenez ile de yakından ilgileniyor.

Geçen yaz transfer döneminin bitmesine birkaç saat kala bile Kounde için şartlarını zorlayan Chelsea yoğun bir çabaya rağmen Fransız oyuncuyu kadroya katma konusunda başarısız olmuştu.

Gvardiol'u Hırvatistan'da yetiştiği takımı olan Dinamo'da forma giydiği dönemden bu yana takip eden Chelsea, genç oyuncuyu izlemek için en az iki kez Leipzig maçlarına gözlemci gönderdi. Real Madrid ile anlaşan Rüdiger ve Barcelona'ya imza atan Christensen'in yerine stoper alması gereken Chelsea'nin Hırvat oyuncu için harekete geçmesi bekleniyor.

Huddersfield'dan Levi Colwill, Venezia'dan Ethan Ampadu ve Blackpool'dan Dujon Sterling gibi farklı takımlarda forma giyen kiralık stoperlere sahip olan Chelsea, orta saha için ise West Ham'dan Declan Rice ve Monaco'dan Aurelien Tchoameni ikilisine yakın bir ilgi gösteriyor. Chelsea'nin Crystal Palace'ta kiralık olarak oynayan Conor Gallagher'ı da kadroda tutması bekleniyor.

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