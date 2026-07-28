Ittihad kulübü, mevcut yaz transfer döneminde kadrosunu bazı yıldızlarla güçlendirmek amacıyla yetenek arayışını sürdürüyor.

Daha önceki basın haberleri, Ittihad'ın, geçen Roshn Ligi sezonunda "Faris el-Dehna" formasıyla gösterdiği parlak performansın ardından Ettifaq kanadı Halid el-Ganem ile bu yaz transfer döneminde anlaşmak istediğini ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'a ait "El-Yevm" gazetesi, Ittihad'ın mevcut yaz transfer döneminde Ettifaq'tan kadrosuna katmak istediği yeni bir oyuncuyu, orta saha oyuncusu Muhtar Ali'yi ortaya çıkardı.

Gazete, "El-Amid"in Ettifaq ile ileri düzeyde müzakerelere girdiğini açıkladı ve bu görüşmelerin şu ana kadar iyi gittiğini vurgulayarak, Muhtar Ali'nin gelecek sezon Cidde ekibinin kadrosunda yer alabileceğinin sinyalini verdi.

Ittihad, Brezilyalı Fabinho'nun ayrılığını telafi etmek için bir defansif orta saha oyuncusuyla anlaşma arayışında; bu doğrultuda ismi Mısırlı Mervan Attiya, Faslı Sofyan Amrabat ve Nijeryalı Raphael Onyedika ile Wilfred Ndidi gibi bazı yıldızlarla anıldı.

28 yaşındaki Muhtar Ali, geçen sezon Ettifaq'ın en öne çıkan yıldızlarından biriydi ve Roshn Ligi'nde takımıyla 34 maçın 32'sinde forma giyerek bu süreçte tek bir gol kaydetti.

Ettifaq yıldızı dikkat çekici bir kariyere sahip; 2019 yılına kadar Chelsea kulübünün altyapı takımlarında oynadı, ardından Hollanda ekibi Vitesse'e, oradan da 2019-2022 yılları arasında forma giydiği Nassr'a geçti ve daha sonra sırasıyla Tai, Feth ve son olarak Ettifaq'a transfer oldu.

Uluslararası düzeyde ise 28 yaşındaki oyuncu, 2019 yılından bu yana Suudi Arabistan Millî Takımı'nda oynadı ve takımla 14 maça çıktı; bunlar arasında 2024 Asya Kupası, 2025 Altın Kupa ve 2026 Dünya Kupası elemeleri yer alıyor, ancak turnuvada forma giymedi.