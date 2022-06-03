Chelsea, altyapı oyuncularını geliştirmek için nasıl bir diyet programı izliyor?

Beslenme Uzmanı Ollie Turner'ın GOAL'e özel bir röportajda söylediği gibi, Chelsea kulüpte sağlıklı beslenmeye bütünsel bir yaklaşım getiriyor.

Chelsea, daima kazanmak istiyor ve bu, tüm cephelerde sürekli olarak mükemmelliği talep etmek anlamına geliyor.

Gerçekten de, Cobham'daki herhangi biriyle konuşun, size yaptıkları her şeyde en iyi olmak istediklerini söyleyeceklerdir.

Bu sadece en iyi genç yetenekleri araştırmak ve takıma katmak anlamına gelmez, aynı zamanda onların becerilerini geliştirmekle de ilgilidir.

Aynı zamanda, onları en üst düzeye çıkarmak için nelerin gerekli olduğu konusunda eğitmek ve yediklerinin nasıl performans göstereceklerinde önemli bir rol oynadığını göstermek anlamına gelir.

Chelsea'nin Performans Beslenme Uzmanı Ollie Turner, GOAL'a “Kesintisiz bir yaklaşım var” diyor.

"Uygulayıcılardan oluşan bir ekibimiz var: James Collins stratejik lider; Andy Casper ilk ekip için orada ve ben akademinin beslenme uzmanıyım.

"Fikir aynı, 9 Yaş Altı'ndan üst düzey kadroya kadar uzanıyor. Gerçekten iyi beslenme uygulamalarını oyunculara yerleştirmeye çalışıyoruz.

"Benim için akademi, oyuncuları A takımın zorluklarına hazırlamakla ilgili. Bu yüzden bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekiyor.

"Bilgi, ne tür yiyeceklerin ne zaman yenileceği olabilir. Beceriler, tıpkı futbolun kendisi gibi hocalık yaptığımız yemek pişirmedir.

"Çocuklara A takımın maçlardan önce ve sonra ne yaptığını gösterebilir ve bunu kendi hazırlıklarına uygulayabiliriz.

"Kulüp sadece futbolcuları değil, aynı zamanda tüm çalışanları da geliştirmek için son derece sıkı çalışıyor. Kulüpte gerçekten bu hissi alıyorsunuz ve beslenme de bunda rol oynayabilir.

"Beslenme kültürü, kulübün genel kültürü gibidir. Bu belirli bir talep değil, kökleşmiştir."

Kulüpte görev alan şefler sadece A takım sorcularıyla değil altyapıdaki çocuklarla da ilgileniyor.

Chelsea FC

Turner, "Gerçekten iyi bir iş çıkaran James Adlan tarafından yönetilen bir yemek takımı ekibimiz var," diye ekledi. "Yeni fikirler bulmak için her zaman şeflerle bağlantı kuruyorum. Kahvaltı spesiyalleri gibi şeyler yapıyoruz.

"Maçtan önceki gün, akçaağaç şurubu ve meyveli krepler gibi karbonhidrat oranı yüksek olabilir. Öğle yemeğinde oyuncular için çeşitli öğünleri severiz ve oyuncular için farklı lezzetler keşfederiz.

"Akademimizde çok farklı kültürler var, bu yüzden herkese hitap etmek önemli.

"Ayrıca, hurma, meyve kapları, atıştırmalıklar ve pirinç keklerinden oluşan flapjack barlar ve enerji topları gibi atıştırmalıklar da sağlıyoruz, böylece oyuncular da atıştıracak şeyler bulabiliyor."

Mason Mount, Reece James ve Ruben Loftus-Cheek'in şu anda Thomas Tuchel'in takımında akademi ürünü olduğu düşünüldüğünde Chelsea'nin yaklaşımının işe yaradığı açık.

Turner, tüm Chelsea oyuncularına sağlıklı beslenme alışkanlıklarını aşılamaya istekli olsalar da, gençlere çok sert davranmadıklarını da belirtiyor.

Turner, "Uygulayıcılar olarak gıda polisi olmama konusunda bilinçliyiz" diyor. "Bu adamlar büyüyen çocuklar, bu yüzden her zaman performans için yemek yemezler.

"Çocukların gelişim sürecinde oldukları farklı alanlara bölünmüştür, bu nedenle 9 Yaş Altı ila 12 Yaş Altı daha çok eğitime dayalıdır.

"13 yaş altı ile 16 yaş altı arasında daha spesifik hale geliyor ve bazı farklı stratejileri izliyoruz.

Chelsea FC

"18 yaş sonrası bireyselleşiyor çünkü insanlar bilgi, beceri ve ihtiyaç duydukları şeylerde farklı seviyelerde olabiliyor.

"Dışarı çıkıp McDonald's ya da bunun gibi şeyler almaya gelince, bazen bunun sorun olmadığını düşünüyorum.

"Doğal olarak insanların meyvelere, sebzelere, yağsız protein kaynaklarına ve tam tahıllar gibi farklı tahıl türlerine yönelmesine yardımcı oluyoruz. Gerisi oyuncuya kalıyor."

Kulübün diyet konusundaki etkileyici kurum içi yaklaşımının yanı sıra, Chelsea Digital Ventures biriminin tüketici odaklı ürünler yaratmaya geçtiğini de belirtmekte fayda var.

Perfect Play ve C-Score adlı iki uygulamanın yanı sıra, Blue Fuel adı verilen bir dizi spor takviyesi var. Kulüp bunu 18 yaşından itibaren kullanıyor, oyunculara maç günlerinde ürünleri kendi performanslarını artırmak için kullanmaları için veriliyor.

Ancak, aynı zamanda halka da satılıyor ve Chelsea, Blue Fuel'in gelecekte bir başka önemli gelir kaynağı olabileceğine inanıyor.

Ürün lideri Emma Barraclough, "Spor bilimi başkanı Jack Christopher ve kulüp beslenme uzmanlarını topladık ve oyuncularla kör tat testleri yaptık ve personelden geri bildirim aldık" diye açıklıyor.

"Chelsea oyuncularından daha sert bir kitleniz olamaz. Amatör bir kişi haftada iki ya da üç kez alabilir ama oyuncularımız her gün bunu kullanıyor. Bu yüzden, yaptıklarıyla ilgili standartlarınız olmalı.

"Enerji, hidrasyon, protein ve geri kazanımın tamamını kapsarken aynı zamanda tadı harika hale getirmek istedik. Yemek planları oluştururken alımı izleyebilmeniz için eşlik eden bir uygulaması var."

Chelsea, diyet konusundaki yaklaşımın City ve Liverpool ile rekabet etmek konusunda gerekli olduğuna inanıyor.

Maviler söz konusu olduğunda, iyi bir yemek, kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark olabilir.

Bu nedenle Chelsea başarıya aç kalırken, oyuncuları her zaman iyi beslenir.