Chelsea - Ajax maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden , kupanın son yarı finalistlerinden ile Stamford Bridge'de karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 3 haftada 6'şar puan alan iki takımdan Chelsea birinci, Ajax ise ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Chelsea, deplasmanda 1-0 kazandı.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek.

5 Kasım Salı günü saat 23:00'da oynanacak mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

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Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Emerson; Kante, Jorginho, Mount; Willian, Abraham, Pulisic

Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Alvarez, Martinez; Neres, Van de Beek, Ziyech; Tadic

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Chelsea'nin deplasmanda Ajax'ı 1-0 mağlup ettiği maç, iki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan ilk karşılaşmaydı.

Ajax, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiltere deplasmanında çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi (1G 3B).

Chelsea bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı iki takımıyla oynadığı üç maçı da kazandı (1999/2000'de 'u iki kez & bu sezon Ajax'ı bir kez).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş deplasman maçını kazanan Ajax, daha önceki 38 karşılaşmada sadece dört galibiyet alabilmişti (13B 21M).

Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında 'ya mağlup olan Chelsea, Avrupa kupaları tarihinde henüz üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.

Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk yedi deplasman maçında yenilgi almadı (5G 2B). Turnuva tarihine daha uzun yenilmezlik serisiyle giriş yapan sadece iki teknik adam var: Louis van Gaal (ilk 14 dış saha maçı) & Pep Guardiola (ilk 11 dış saha maçı).

Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sahada kaldığı 141 dakikada üç gol atan Michy Batshuayi (47 dakikada bir gol), turnuva tarihinde İngiliz ekibi adına en iyi oran yakalayan oyuncu konumunda.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde henüz asisti olmayan oyuncular arasında en fazla şut pası veren iki isimden biri Willian (10; Memphis Depay ile birlikte).

Frank Lampard, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iç saha maçını kaybetti ancak sonraki iki deplasmandan galibiyetle döndü. Turnuva tarihinde ilk iki iç saha maçını kaybeden ve ilk iki dış saha karşılaşmasını kazanan tek teknik direktör Santiago Solari (geçen sezon 'in başındayken).