Chelsea, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü londra'daki Stamford Bridge'de AFC Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea, iki takım arasındaki geçmiş maçlarda Bournemouth'un 4 galibiyetine karşılık 12 galibiyet alarak genel ikili rekabette belirgin bir üstünlüğe sahip. Ancak bu fikstür son dönemde çekişmeli geçti; iki ekibin Stamford Bridge'deki son karşılaşması Aralık 2025'te heyecan dolu bir 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

GOAL, Chelsea ile AFC Bournemouth arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Chelsea - AFC Bournemouth Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Chelsea, Stamford Bridge'de AFC Bournemouth ile karşılaşacak ve maçın başlangıç saati aşağıda gösterildiği şekilde olacak.

Premier Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea - AFC Bournemouth Premier League biletleri nasıl alınır?

Stamford Bridge'deki Chelsea - AFC Bournemouth maçı için bilet almak istiyorsanız, şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

Chelsea FC Resmî Bilet Platformu: Chelsea FC'nin resmî internet sitesinde veya mobil uygulamasında resmî bir hesap oluşturun. Genel satış biletleri, olası bir genel satıştan önce ilk olarak sadakat puanı ve kura sistemi üzerinden resmî Chelsea üyelerine sunulur.

Resmî Bilet Değişim Platformu: Chelsea üyeleri, maça katılamayan kombine sahipleri tarafından listeye konulan biletleri satın almak için kulübün resmî Ticket Exchange portalına erişebilir.

Resmî maç günü ağırlama paketleri: Ücretli kulüp üyeliğiniz yoksa, oturma yeriyle birlikte lounge erişimi, yiyecek ve içecekleri içeren resmî VIP veya hospitality paketleri üyelik şartı olmadan doğrudan Chelsea FC üzerinden satın alınabilir.

Deplasman taraftarları: AFC Bournemouth taraftarlarının biletlerini doğrudan kulübün resmî AFC Bournemouth bilet satış portalı üzerinden satın alması gerekiyor. Biletler, kayıtlı taraftarların biriktirdiği deplasman sadakat puanlarına göre dağıtılır.

İkincil bilet pazarları: Resmî birincil biletler tükenirse, StubHub gibi bilet karşılaştırma siteleri ve ikincil yeniden satış platformlarında satıcılardan listelenen biletler bulunabilir, ancak fiyatlar genellikle nominal değerin üzerindedir.

Chelsea - AFC Bournemouth Premier League biletleri ne kadar?

Chelsea - AFC Bournemouth maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına, tribün kategorisine ve üyelik durumuna göre değişiklik gösterir:

Resmî genel giriş (Chelsea ev sahibi tribünü): Doğrudan Chelsea FC üzerinden satın alınan standart yetişkin biletleri, kategori derecelendirmesi ve oturma alanına göre £30 ile £82 arasında değişir. Bu alanlara Matthew Harding Stand, Shed End, West Stand veya East Stand dahildir. Gençler ve yaşlılar için indirimli bilet fiyatları ise genellikle £15 ile £40 arasındadır.

Deplasman taraftarları (Bournemouth tribünü): Stamford Bridge'deki deplasman tribünü biletleri, Premier League genelindeki deplasman üst sınırına tabidir ve yetişkinler için sabit olarak £30 olarak belirlenmiştir.

Resmî maç günü ağırlama paketleri: Chelsea FC üzerinden satın alınan VIP ve maç günü hospitality paketleri, yemek seçenekleri ve lounge seviyesine göre kişi başı genellikle £250 ile £500+ seviyesinden başlar.

Chelsea - AFC Bournemouth Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Chelsea - AFC Bournemouth form durumu

Chelsea, son beş maçında aldığı dört galibiyetin moraliyle sahaya çıkıyor; tek puan kaybı ise sezon öncesinde Johor Darul Ta'zim ile 3-3 berabere kaldığı maç oldu. Resmî maçlarda Alonso'nun takımı etkileyici bir görüntü çizdi: Fulham deplasmanında 2-3'lük galibiyet, Luton Town karşısında Carabao Cup'ta 2-0'lık zafer ve ardından son Premier League maçında Brighton'a karşı 4-3'lük nefes kesen bir galibiyet. Chelsea bu beş maçta 14 gol attı, ancak kalesinde 10 gol de gördü; bu da hücum odaklı ama savunmada açıklar veren bir takıma işaret ediyor.

Bournemouth'un son dönemdeki performansı ise daha karmaşık. Rose'un ekibi son beş maçında yalnızca bir galibiyet aldı ve sezon öncesi karşılaşmada Genoa'yı 10-1 mağlup etti. Premier League'deki iki maçında Everton ile berabere kalırken Manchester City'ye 2-1 yenildi. Diğer resmî maçlarında ise iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; beş maçta altı gol atıp sekiz gol yedi.

Chelsea - AFC Bournemouth: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 30 Aralık 2025'te Premier League'de Stamford Bridge'de 2-2 sona erdi. Bu sonuç, son dönemdeki beraberlik eğilimini sürdürdü: iki kulüp ayrıca 6 Aralık 2025'te Vitality Stadium'da 0-0 berabere kaldı ve Ocak 2025'te Stamford Bridge'de 2-2'lik beraberliği paylaştı. Son beş Premier League karşılaşmasına bakıldığında Chelsea'nin bir galibiyeti bulunurken Bournemouth'un galibiyeti yok ve üç maç beraberlikle tamamlandı.