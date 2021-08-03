Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Londra ekibi, eski oyuncusu için astronomik bir teklif hazırlığında.

Frank Lampard yönetiminde girdiği sezonda inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen sezonu Thomas Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla noktalayan Chelsea, Premier Lig'de de zirveye çıkmak için gözünü kararttı.

Yeni sezon öncesinde santrfor takviyesi yapmak isteyen İngiliz ekibi büyük bir teklif hazırlığına başladı.

Bir yandan Dortmund formasıyla Avrupa futbolunu kasıp kavuran Erling Haaland için Alman ekibiyle görüşme zemin arayan Londra temsilcisi, diğer yandan alternatifler üzerinde de çalışmalara hız verdi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Chelsea eski yıldızı Romelu Lukaku için kesenin ağzını açtı.

35 milyona gitmişti

Geçtiğimiz sezon Serie A'da sezonu 24 gol ve 11 asistle tamamlayarak Antonio Conte yönetimindeki Inter'i zafere taşıyan Belçikalı yıldız için daha önce yaptığı teklifler reddedilen Chelsea, bu defa teklifini 120 milyon euro'ya çıkarma kararı alırken, bu miktara ek olarak Marcos Alonso da takasla İtalyan ekibine önerilecek.

Tam 10 yıl önce henüz 18 yaşındayken Chelsea kapısından içeri adım atan Lukaku, mavi-beyazlı takımda bir türlü kalıcı olmayı başaramamıştı. Chelsea tarafından West Bromwich ve Everton'a kiralanan golcü oyuncu 15 milyon euro'ya transfer olduğu Chelsea'den 2014 yılında 35.5 milyon euro'ya ayrılarak, Everton'a transfer olmuştu.

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