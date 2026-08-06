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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Chelsea 2026/27 biletleri nasıl alınır: Premier League fikstürü, fiyatlar ve Şampiyonlar Ligi bilgileri

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Chelsea
Premier Lig

Chelsea'yi bu sezon canlı izleyebileceğinizi öğrenin

Chelsea, 2026/27 sezonuna yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde giriyor. Enzo Maresca'nın görevden alındığı, Liam Rosenior'un yalnızca üç ay dayanabildiği kaotik bir sezonun ardından kulüp bu dönemi Avrupa futbolu olmadan hayal kırıklığı yaratan bir 10. sırada tamamladı. 

GOAL, Stamford Bridge'de bilet almanız için bilmeniz gereken her şeye sahip.

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Chelsea'nın 2026/27 sezonu Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumTurnuvaBiletler
24 Ağustos 2026 Pzt, 20:00Fulham - ChelseaCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Ağustos 2026 Paz, 14:00Chelsea - Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
6 Eylül 2026 Paz, 16:30Arsenal - ChelseaEmirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
12 Eylül 2026 Cts, 15:00Chelsea - Hull CityStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
18 Eylül 2026 Cum, 20:00Brentford - ChelseaGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Ekim 2026 Cts, 15:00Chelsea - BournemouthStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Ekim 2026 Cts, 15:00Everton - ChelseaHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Ekim 2026 Cts, 15:00Chelsea - Tottenham HotspurStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
31 Ekim 2026 Cts, 16:00Chelsea - Manchester UnitedStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
7 Kasım 2026 Cts, 15:00Sunderland - ChelseaStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler
21 Kasım 2026 Cts, 15:00Chelsea - Leeds UnitedStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
28 Kasım 2026 Cts, 15:00Nottingham Forest - ChelseaThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
2 Aralık 2026 Çar, 20:00Chelsea - Crystal PalaceStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Aralık 2026 Cts, 15:00Chelsea - LiverpoolStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
12 Aralık 2026 Cts, 15:00Manchester City - ChelseaEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
19 Aralık 2026 Cts, 15:00Chelsea - Aston VillaStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
26 Aralık 2026 Cts, 15:00Coventry City - ChelseaCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Aralık 2026 Çar, 20:00Ipswich Town - ChelseaPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
2 Ocak 2027 Cts, 15:00Chelsea - Newcastle UnitedStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
6 Ocak 2027 Çar, 20:00Crystal Palace - ChelseaSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
16 Ocak 2027 Cts, 15:00Chelsea - SunderlandStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 Ocak 2027 Cts, 15:00Leeds United - ChelseaElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Ocak 2027 Cts, 15:00Chelsea - Nottingham ForestStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
6 Şubat 2027 Cts, 15:00Manchester United - ChelseaOld Trafford (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Şubat 2027 Çar, 20:00Newcastle United - ChelseaSt James' Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
20 Şubat 2027 Cts, 15:00Chelsea - Ipswich TownStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
27 Şubat 2027 Cts, 15:00Aston Villa - ChelseaVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
3 Mart 2027 Çar, 20:00Chelsea - Coventry CityStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
13 Mart 2027 Cts, 15:00Chelsea - ArsenalStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Mart 2027 Cts, 16:00Hull City - ChelseaMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Nisan 2027 Cts, 15:00Chelsea - FulhamStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Nisan 2027 Cts, 15:00Brighton and Hove Albion - ChelseaAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Nisan 2027 Cts, 15:00Chelsea - Manchester CityStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
1 Mayıs 2027 Cts, 15:00Liverpool - ChelseaAnfield (Deplasman)Premier LeagueBiletler
8 Mayıs 2027 Cts, 15:00Tottenham Hotspur - ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
15 Mayıs 2027 Cts, 15:00Chelsea - EvertonStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 Mayıs 2027 Paz, 15:00Bournemouth - ChelseaVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Mayıs 2027 Paz, 16:00Chelsea - BrentfordStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler

Chelsea biletleri nasıl alınır?

Biletler kulübün resmi bilet portalı üzerinden satışa sunulur ve genel satıştan önce öncelik genellikle üyelere ve kombine sahiplerine verilir. 

Özellikle Arsenal ve Tottenham'a karşı oynanacak Londra derbileri ile Liverpool, Manchester City ve Manchester United'ın Stamford Bridge ziyaretlerine talep oldukça yüksektir. 

Club Friendlies
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Chelsea
CHE
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

Resmi biletler tükenmişse StubHub gibi ikincil platformlar Stamford Bridge için alternatif bir yol sunar.

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Chelsea biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişir; yukarıda listelenen öne çıkan maçlar en yüksek fiyat farklarını taşır. 

2026/27 sezonu için kombine ve maç bazlı bilet fiyatları her yaz yeniden gözden geçirildiği için doğrudan Chelsea'nın resmi sitesinden teyit edilmelidir.

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Stamford Bridge hakkında bilinmesi gerekenler

Chelsea, kulübün 1905'teki kuruluşundan bu yana Stamford Bridge'de oynuyor ve bu da burayı İngiliz futbolunda hâlâ kullanılan en eski statlardan biri yapıyor. 

Stadyum 40.000'den biraz fazla taraftar kapasitesine sahip. Bu rakam, Chelsea'nın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin çoğundan belirgin şekilde daha düşük ve sıkışık, kompakt yapısının özellikle Avrupa gecelerinde Premier League'in en yoğun atmosferlerinden birini yarattığı sıkça dile getirilir. 

Stadın yeniden geliştirilmesi ya da değiştirilmesine yönelik uzun süredir devam eden planlar kulübün mevcut sahipliği döneminde gündeme geldi, ancak net bir takvim henüz doğrulanmadı ve Stamford Bridge 2026/27 sezonunda Chelsea'nın evi olmaya devam ediyor.

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