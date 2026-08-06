Chelsea, 2026/27 sezonuna yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde giriyor. Enzo Maresca'nın görevden alındığı, Liam Rosenior'un yalnızca üç ay dayanabildiği kaotik bir sezonun ardından kulüp bu dönemi Avrupa futbolu olmadan hayal kırıklığı yaratan bir 10. sırada tamamladı.
GOAL, Stamford Bridge'de bilet almanız için bilmeniz gereken her şeye sahip.
Chelsea'nın 2026/27 sezonu Premier League fikstürünün tamamı
|Tarih ve Saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Turnuva
|Biletler
|24 Ağustos 2026 Pzt, 20:00
|Fulham - Chelsea
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Ağustos 2026 Paz, 14:00
|Chelsea - Brighton and Hove Albion
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|6 Eylül 2026 Paz, 16:30
|Arsenal - Chelsea
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|12 Eylül 2026 Cts, 15:00
|Chelsea - Hull City
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|18 Eylül 2026 Cum, 20:00
|Brentford - Chelsea
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Ekim 2026 Cts, 15:00
|Chelsea - Bournemouth
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|17 Ekim 2026 Cts, 15:00
|Everton - Chelsea
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|24 Ekim 2026 Cts, 15:00
|Chelsea - Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|31 Ekim 2026 Cts, 16:00
|Chelsea - Manchester United
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|7 Kasım 2026 Cts, 15:00
|Sunderland - Chelsea
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|21 Kasım 2026 Cts, 15:00
|Chelsea - Leeds United
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|28 Kasım 2026 Cts, 15:00
|Nottingham Forest - Chelsea
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|2 Aralık 2026 Çar, 20:00
|Chelsea - Crystal Palace
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|5 Aralık 2026 Cts, 15:00
|Chelsea - Liverpool
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|12 Aralık 2026 Cts, 15:00
|Manchester City - Chelsea
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|19 Aralık 2026 Cts, 15:00
|Chelsea - Aston Villa
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|26 Aralık 2026 Cts, 15:00
|Coventry City - Chelsea
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Aralık 2026 Çar, 20:00
|Ipswich Town - Chelsea
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|2 Ocak 2027 Cts, 15:00
|Chelsea - Newcastle United
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|6 Ocak 2027 Çar, 20:00
|Crystal Palace - Chelsea
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|16 Ocak 2027 Cts, 15:00
|Chelsea - Sunderland
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|23 Ocak 2027 Cts, 15:00
|Leeds United - Chelsea
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Ocak 2027 Cts, 15:00
|Chelsea - Nottingham Forest
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|6 Şubat 2027 Cts, 15:00
|Manchester United - Chelsea
|Old Trafford (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Şubat 2027 Çar, 20:00
|Newcastle United - Chelsea
|St James' Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|20 Şubat 2027 Cts, 15:00
|Chelsea - Ipswich Town
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|27 Şubat 2027 Cts, 15:00
|Aston Villa - Chelsea
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|3 Mart 2027 Çar, 20:00
|Chelsea - Coventry City
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|13 Mart 2027 Cts, 15:00
|Chelsea - Arsenal
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|20 Mart 2027 Cts, 16:00
|Hull City - Chelsea
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|10 Nisan 2027 Cts, 15:00
|Chelsea - Fulham
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|17 Nisan 2027 Cts, 15:00
|Brighton and Hove Albion - Chelsea
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|24 Nisan 2027 Cts, 15:00
|Chelsea - Manchester City
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|1 Mayıs 2027 Cts, 15:00
|Liverpool - Chelsea
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|8 Mayıs 2027 Cts, 15:00
|Tottenham Hotspur - Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|15 Mayıs 2027 Cts, 15:00
|Chelsea - Everton
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
|23 Mayıs 2027 Paz, 15:00
|Bournemouth - Chelsea
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Biletler
|30 Mayıs 2027 Paz, 16:00
|Chelsea - Brentford
|Stamford Bridge (İç saha)
|Premier League
|Biletler
Chelsea biletleri nasıl alınır?
Biletler kulübün resmi bilet portalı üzerinden satışa sunulur ve genel satıştan önce öncelik genellikle üyelere ve kombine sahiplerine verilir.
Özellikle Arsenal ve Tottenham'a karşı oynanacak Londra derbileri ile Liverpool, Manchester City ve Manchester United'ın Stamford Bridge ziyaretlerine talep oldukça yüksektir.
Resmi biletler tükenmişse StubHub gibi ikincil platformlar Stamford Bridge için alternatif bir yol sunar.
Chelsea biletleri ne kadar?
Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişir; yukarıda listelenen öne çıkan maçlar en yüksek fiyat farklarını taşır.
2026/27 sezonu için kombine ve maç bazlı bilet fiyatları her yaz yeniden gözden geçirildiği için doğrudan Chelsea'nın resmi sitesinden teyit edilmelidir.
Stamford Bridge hakkında bilinmesi gerekenler
Chelsea, kulübün 1905'teki kuruluşundan bu yana Stamford Bridge'de oynuyor ve bu da burayı İngiliz futbolunda hâlâ kullanılan en eski statlardan biri yapıyor.
Stadyum 40.000'den biraz fazla taraftar kapasitesine sahip. Bu rakam, Chelsea'nın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin çoğundan belirgin şekilde daha düşük ve sıkışık, kompakt yapısının özellikle Avrupa gecelerinde Premier League'in en yoğun atmosferlerinden birini yarattığı sıkça dile getirilir.
Stadın yeniden geliştirilmesi ya da değiştirilmesine yönelik uzun süredir devam eden planlar kulübün mevcut sahipliği döneminde gündeme geldi, ancak net bir takvim henüz doğrulanmadı ve Stamford Bridge 2026/27 sezonunda Chelsea'nın evi olmaya devam ediyor.