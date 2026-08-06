Chelsea, Enzo Maresca'nın kovulduğu, Liam Rosenior'un ise görevde yalnızca üç ay kalabildiği kaotik bir sezonun ardından kulübün bu dönemi Avrupa futbolu olmadan hayal kırıklığı yaratan bir 10. sırada tamamlaması sonrası, 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde giriyor. GOAL, Stamford Bridge'de bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

Chelsea'nın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Biletler Pzt 24 Ağu 2026, 20:00 Fulham - Chelsea Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler Paz 30 Ağu 2026, 14:00 Chelsea - Brighton and Hove Albion Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Paz 6 Eyl 2026, 16:30 Arsenal - Chelsea Emirates Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 12 Eyl 2026, 15:00 Chelsea - Hull City Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cum 18 Eyl 2026, 20:00 Brentford - Chelsea Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 10 Eki 2026, 15:00 Chelsea - Bournemouth Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 17 Eki 2026, 15:00 Everton - Chelsea Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 24 Eki 2026, 15:00 Chelsea - Tottenham Hotspur Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 31 Eki 2026, 16:00 Chelsea - Manchester United Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 7 Kas 2026, 15:00 Sunderland - Chelsea Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 21 Kas 2026, 15:00 Chelsea - Leeds United Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 28 Kas 2026, 15:00 Nottingham Forest - Chelsea The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler Çar 2 Ara 2026, 20:00 Chelsea - Crystal Palace Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 5 Ara 2026, 15:00 Chelsea - Liverpool Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 12 Ara 2026, 15:00 Manchester City - Chelsea Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 19 Ara 2026, 15:00 Chelsea - Aston Villa Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 26 Ara 2026, 15:00 Coventry City - Chelsea Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler Çar 30 Ara 2026, 20:00 Ipswich Town - Chelsea Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 2 Oca 2027, 15:00 Chelsea - Newcastle United Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Çar 6 Oca 2027, 20:00 Crystal Palace - Chelsea Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 16 Oca 2027, 15:00 Chelsea - Sunderland Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 23 Oca 2027, 15:00 Leeds United - Chelsea Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 30 Oca 2027, 15:00 Chelsea - Nottingham Forest Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 6 Şub 2027, 15:00 Manchester United - Chelsea Old Trafford (Deplasman) Premier League Biletler Çar 10 Şub 2027, 20:00 Newcastle United - Chelsea St James' Park (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 20 Şub 2027, 15:00 Chelsea - Ipswich Town Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 27 Şub 2027, 15:00 Aston Villa - Chelsea Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler Çar 3 Mar 2027, 20:00 Chelsea - Coventry City Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 13 Mar 2027, 15:00 Chelsea - Arsenal Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 20 Mar 2027, 16:00 Hull City - Chelsea MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 10 Nis 2027, 15:00 Chelsea - Fulham Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 17 Nis 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion - Chelsea American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 24 Nis 2027, 15:00 Chelsea - Manchester City Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Cmt 1 May 2027, 15:00 Liverpool - Chelsea Anfield (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 8 May 2027, 15:00 Tottenham Hotspur - Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 15 May 2027, 15:00 Chelsea - Everton Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler Paz 23 May 2027, 15:00 Bournemouth - Chelsea Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Paz 30 May 2027, 16:00 Chelsea - Brentford Stamford Bridge (İç saha) Premier League Biletler

Chelsea biletleri nasıl alınır?

Biletler kulübün resmi bilet portalı üzerinden satışa sunuluyor. Daha geniş çaplı satıştan önce öncelik ise genellikle üyelere ve kombine bilet sahiplerine veriliyor. Özellikle Arsenal ve Tottenham'a karşı oynanacak Londra derbilerinde, ayrıca Liverpool, Manchester City ve Manchester United'ın Stamford Bridge ziyaretlerinde talep çok yüksek oluyor. Resmi biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar Stamford Bridge için alternatif bir yol sunuyor.

Chelsea biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişiyor. Yukarıda listelenen öne çıkan karşılaşmalar ise en yüksek fiyatları taşıyor. 2026/27 sezonu için kombine ve maç bazlı fiyatlandırmanın, tarifeler her yaz gözden geçirildiği için doğrudan Chelsea'nin resmi sitesinden teyit edilmesi gerekiyor.

StubHub gibi platformlardaki ikincil piyasa fiyatları talebe göre dalgalanıyor ve büyük bir maçtan önceki günlerde sert şekilde yükselebiliyor.

Stamford Bridge

Chelsea, kulübün 1905'teki kuruluşundan bu yana Stamford Bridge'de oynuyor ve bu da burayı İngiliz futbolunda hâlâ kullanımda olan en eski statlardan biri yapıyor. Stadyumun kapasitesi 40.000'in biraz üzerinde ve bu sayı Chelsea'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin çoğuna kıyasla belirgin şekilde daha düşük. Sıkışık ve kompakt yapısının ise Avrupa gecelerinde Premier League'in daha yoğun atmosferlerinden birini yarattığı sıkça dile getiriliyor. Mevcut kulüp sahipliği döneminde stadın yeniden geliştirilmesi ya da değiştirilmesine yönelik uzun süredir devam eden planlar gündeme geldi, ancak net bir takvim henüz doğrulanmadı ve Stamford Bridge, 2026/27 sezonunda Chelsea'nin evi olmaya devam ediyor.