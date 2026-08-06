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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Chelsea 2026/27 biletleri nasıl alınır: Premier League fikstürü, FA Cup fiyatları ve Şampiyonlar Ligi bilgileri

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Chelsea
Premier Lig

Chelsea'yi bu sezon canlı izleyebileceğinizi öğrenin

Chelsea, Enzo Maresca'nın kovulduğu, Liam Rosenior'un ise görevde yalnızca üç ay kalabildiği kaotik bir sezonun ardından kulübün bu dönemi Avrupa futbolu olmadan hayal kırıklığı yaratan bir 10. sırada tamamlaması sonrası, 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde giriyor. GOAL, Stamford Bridge'de bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

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Chelsea'nın 2026/27 Premier League fikstürünün tamamı

Tarih ve SaatKarşılaşmaStadyumOrganizasyonBiletler
Pzt 24 Ağu 2026, 20:00Fulham - ChelseaCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Paz 30 Ağu 2026, 14:00Chelsea - Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Paz 6 Eyl 2026, 16:30Arsenal - ChelseaEmirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 12 Eyl 2026, 15:00Chelsea - Hull CityStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cum 18 Eyl 2026, 20:00Brentford - ChelseaGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 10 Eki 2026, 15:00Chelsea - BournemouthStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 17 Eki 2026, 15:00Everton - ChelseaHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 24 Eki 2026, 15:00Chelsea - Tottenham HotspurStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 31 Eki 2026, 16:00Chelsea - Manchester UnitedStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 7 Kas 2026, 15:00Sunderland - ChelseaStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 21 Kas 2026, 15:00Chelsea - Leeds UnitedStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 28 Kas 2026, 15:00Nottingham Forest - ChelseaThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Çar 2 Ara 2026, 20:00Chelsea - Crystal PalaceStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 5 Ara 2026, 15:00Chelsea - LiverpoolStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 12 Ara 2026, 15:00Manchester City - ChelseaEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 19 Ara 2026, 15:00Chelsea - Aston VillaStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 26 Ara 2026, 15:00Coventry City - ChelseaCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Çar 30 Ara 2026, 20:00Ipswich Town - ChelseaPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 2 Oca 2027, 15:00Chelsea - Newcastle UnitedStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Çar 6 Oca 2027, 20:00Crystal Palace - ChelseaSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 16 Oca 2027, 15:00Chelsea - SunderlandStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 23 Oca 2027, 15:00Leeds United - ChelseaElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 30 Oca 2027, 15:00Chelsea - Nottingham ForestStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 6 Şub 2027, 15:00Manchester United - ChelseaOld Trafford (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Çar 10 Şub 2027, 20:00Newcastle United - ChelseaSt James' Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 20 Şub 2027, 15:00Chelsea - Ipswich TownStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 27 Şub 2027, 15:00Aston Villa - ChelseaVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Çar 3 Mar 2027, 20:00Chelsea - Coventry CityStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 13 Mar 2027, 15:00Chelsea - ArsenalStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 20 Mar 2027, 16:00Hull City - ChelseaMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 10 Nis 2027, 15:00Chelsea - FulhamStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 17 Nis 2027, 15:00Brighton and Hove Albion - ChelseaAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 24 Nis 2027, 15:00Chelsea - Manchester CityStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Cmt 1 May 2027, 15:00Liverpool - ChelseaAnfield (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 8 May 2027, 15:00Tottenham Hotspur - ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Cmt 15 May 2027, 15:00Chelsea - EvertonStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler
Paz 23 May 2027, 15:00Bournemouth - ChelseaVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
Paz 30 May 2027, 16:00Chelsea - BrentfordStamford Bridge (İç saha)Premier LeagueBiletler

Chelsea biletleri nasıl alınır?

Biletler kulübün resmi bilet portalı üzerinden satışa sunuluyor. Daha geniş çaplı satıştan önce öncelik ise genellikle üyelere ve kombine bilet sahiplerine veriliyor. Özellikle Arsenal ve Tottenham'a karşı oynanacak Londra derbilerinde, ayrıca Liverpool, Manchester City ve Manchester United'ın Stamford Bridge ziyaretlerinde talep çok yüksek oluyor. Resmi biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar Stamford Bridge için alternatif bir yol sunuyor.

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Chelsea biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe ve koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişiyor. Yukarıda listelenen öne çıkan karşılaşmalar ise en yüksek fiyatları taşıyor. 2026/27 sezonu için kombine ve maç bazlı fiyatlandırmanın, tarifeler her yaz gözden geçirildiği için doğrudan Chelsea'nin resmi sitesinden teyit edilmesi gerekiyor.

Club Friendlies
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Chelsea
CHE
AC Milan crest
AC Milan
MIL

StubHub gibi platformlardaki ikincil piyasa fiyatları talebe göre dalgalanıyor ve büyük bir maçtan önceki günlerde sert şekilde yükselebiliyor.

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Stamford Bridge

Chelsea, kulübün 1905'teki kuruluşundan bu yana Stamford Bridge'de oynuyor ve bu da burayı İngiliz futbolunda hâlâ kullanımda olan en eski statlardan biri yapıyor. Stadyumun kapasitesi 40.000'in biraz üzerinde ve bu sayı Chelsea'nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin çoğuna kıyasla belirgin şekilde daha düşük. Sıkışık ve kompakt yapısının ise Avrupa gecelerinde Premier League'in daha yoğun atmosferlerinden birini yarattığı sıkça dile getiriliyor. Mevcut kulüp sahipliği döneminde stadın yeniden geliştirilmesi ya da değiştirilmesine yönelik uzun süredir devam eden planlar gündeme geldi, ancak net bir takvim henüz doğrulanmadı ve Stamford Bridge, 2026/27 sezonunda Chelsea'nin evi olmaya devam ediyor.

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