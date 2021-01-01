Chelsea 2-0 Newcastle United | Londra'da Thomas Tuchel etkisi devam ediyor

Thomas Tuchel'in gelişiyle toparlanan Chelsea, galibiyet zincirine Newcastle United'ı da ekledi. Londra ekibini galibiyete Giroud ve Werner taşıdı.

Premier Lig'de haftanın kapanış maçında Chelsea, kendi sahasında Newcastle United'ı konuk etti.

Londra ekibi maçın başında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç oyuncu Tammy Abraham 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalırken, onun yerini tecrübeli golcü Olivier Giroud aldı. Fransız golcü, 31. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Giroud, Premier Lig kariyerinde yedek kulübesinden gelerek 21. defa fileleri sarstı.

Chelsea'nin suskun golcüsü Timo Werner ise 41. dakikada attığı golle hasretini sonlandırdı. Alman oyuncu, 98 gün aradan sonra ligde gol attı. Werner son golünü Kasım ayında Sheffield United ağlarına yollamıştı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 sona erdi.

Chelsea ikinci yarıyı düşük tempoda geçirdi ve skoru korumasını bildi.

2-0 sona eren maçın ardından Londra ekibi 42 puana yükseldi. Thomas Tuchel yönetiminde altı resmi maça çıkan Chelsea, bu maçlarda sadece bir gol yedi. Maviler, hafta sonunda Southampton deplasmanına gidecek.

25 puanda kalan Newcastle United ise, Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacak.