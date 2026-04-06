Yarın Salı günü oynanacak Real Madrid-Bayern Münih maçı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin en önemli karşılaşması olarak görülüyor; tarih, 21 şampiyonluk (15-6) ve iki takım arasındaki kıyasıya rekabet bunun en iyi kanıtı.

Bu kez Santiago Bernabéu Stadyumu'ndaki maç daha da önemli olacak, zira bu maç, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ile Real Madrid arasında Süper Lig konusunda varılan anlaşmanın ardından ortaya çıkan Avrupa futbolundaki yeni düzeni açıkça simgeleyecek.

"AS" gazetesi, "UEFA Başkanı Aleksander Čeferin, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez ile birlikte Bernabéu'daki başkanlık locasında yer alacak ve bu, Avrupa futbolunda yeni bir dönemin başladığını işaret edecek" dedi.

Maçı, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Luzán da izleyecek.

Bu jest, son yıllarda hüküm süren gerginliği sona erdiriyor. Taraflar, resmi bildirinin yanı sıra, taraftarların Avrupa futbolunun tartışma ve çatışmalardan uzak, aynı yönde ilerlediğini anlaması için açık bir adım atmanın gerekli olduğunu fark etti. Bunu başarmak için Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak maçtan daha iyi bir yol olamaz.

Avrupa futbolunun seçkinleri, kıtasal rekabetlerde artık barış ve anlayışın hakim olacağını göstermek için Madrid'de bir araya gelecek.

Chevrin bunu son UEFA konferansında bizzat açıkladı: "Bernabéu'ya geri dönmek mi? Tabii ki, neden olmasın? Zaten Paris, Milano ve Barselona'da bulunuyorum. Sorun yok... Pekala, o an geldi."

Tüm bu süreçte ve son haftalardaki gelişmelerde merkezi bir figür var. Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, birleşik bir Avrupa futbolu inşa etmek için yakınlaşma ve ilk mutabakatın arkasındaki itici güç oldu.

Paris'in başkanı, önceki gergin durumdan bir çıkış yolu bulmak için tüm tarafları müzakere masasına toplamakta ısrar etti ve bu konuda inisiyatif aldı.

Yayın haklarının satışı nedeniyle mevcut Şampiyonlar Ligi sistemi Haziran 2027'ye kadar devam edecek ve onu iyileştirmenin, daha doğrusu futbolun mevcut durumuna ve taraftarların beklentilerine uyarlamanın yolları üzerinde çalışmaya başlandı.

