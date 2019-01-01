Chaves - Tondela maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Portekiz Ligi'nin son sırasında bulunan Chaves, bugün 12. sırada bulunan Tondela'yı ağırlayacak.
Galatasaray'ın Chaves'ten kadrosuna kattığı genç stoper Marcao, takımıyla son karşılaşmasına çıkacak.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Marcao'yu izlemek için bu mücadelenin hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu öğrenmeye çalışıyor.
Chaves - Tondela maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz Premier Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Chaves, 13 Ocak Pazar günü Tondela'yı ağırlayacak. Karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye'de Portekiz Premier Lig'in yayın hakları S Sport Plus'ta bulunuyor ama bu karşılaşmanın ülkemizde yayıncısı bulunmuyor.