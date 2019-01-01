Chaves - Tondela maçı saat kaçta, hangi kanalda?

19:09 13.01.2019

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Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, bugün kulübü Chaves ile son kez maça çıkacak. Peki Marcao'nun Tondela karşısında çıkacağı maç hangi kanalda?