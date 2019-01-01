Chaves Teknik Direktörü Tiago Fernandes: Marcao için açıklama yapmadık! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 12 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Marcao Galatasaray'a gelmeyecek mi?

Galatasaray Marcao transferini duyurdu ancak Chaves tarafı farklı düşünüyor.

Tondela maçı hakkında konuşan Chaves Teknik Direktörü Tiago Fernandes, "Henüz resmiyet kazanan bir durum yok." dedi.

Chaves'in hafta sonu oynayacakları maçta Marcao'nun forma giyebileceğini söyleyen Fernandes, alınacak her karara hazır olduklarını belirtti.

Galatasaray Cenk Tosun'un peşinde

Transferdeki sessizliğini bozan Galatasaray, tüm gücüyle forvet transferine odaklandı.

Güneş' in haberine göre; sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, yönetimden Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun için harekete geçilmesini istedi.

Galatasaray, golcü futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için Premier Lig ekibiyle masaya oturacak.

Batshuayi, Monaco'ya doğru

Ara transfer döneminde gündemin bir numaralı isimlerinden olan Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oluyor.

Bonservisi Chelsea'de bulunan ve kiralık olarak Valencia'da forma giyen Belçikalı yıldızın ismi Galatasaray'la da anılıyordu ancak Monaco, transfer konusunda vites arttırdı.

Goal'ün Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella'nın edindiği bilgilere göre, transfer için büyük efor harcayan Monaco, Batshuayi için ilk opsiyon haline gelirken yıldız golcünün menajeri bugün kırmızı-beyazlı kulüple görüşmek üzere Monaco'ya gidecek.

Balotelli, İstanbul'da iddiası

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın dünya yıldızı Mario Balotelli'yi İstanbul'a getirdiği iddia edildi.

Fotomaç' ın haberine göre; Balotelli'yi havaalanından özel bir araçla alarak Maslak'ta bir otele yerleştiren sarı kırmızılı yöneticiler, 28 yaşındaki yıldız futbolcuyla görüşme gerçekleştirecek.

Nice ile ayrılmaya hazırlanan İtalyan yıldızın Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Luyindama'dan Galatasaray'a sinyal

Geçtiğimiz günlerde Portekiz ekiplerinden Chaves'in stoperi Marcao ile anlaştığını açıklayan sarı kırmızılılar gözünü bir başka stopere dikti.

Sabah 'ta yer alan habere göre Galatasaray, Belçika'da Standard Liege forması giyen stoper Christian Luyindama ile ilgileniyor.

25 yaşındaki oyuncu sosyal medyada Galatasaray'ı takibe aldı ve taraftarların sorularına açık bir şekilde yanıt verdi.

Sarı kırmızılı bir taraftarın "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna Luyindama, "Benim için bir problem yok, Galatasaray kulübümle konuşmalı. Henüz tekliflerini sunmamışlar." şeklinde cevap verdi.