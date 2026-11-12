Rio Ferdinand, Manchester United yönetimini sert sözlerle eleştirerek kulübün Michael Carrick’in görevden alındığına ilişkin resmî açıklamasını soğuk, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir mesaja benzetti. Manchester United’ın eski savunmacısı, kulübün eski takım arkadaşının ayrılığını üst düzey yetkililerden herhangi bir açıklama gelmeden kısa bir yazılı duyuruyla doğrulamasının ardından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Carrick'in görevine hızla son verildi

Manchester United, antrenman tesislerinde sabah yapılan kısa bir görüşmenin ardından Michael Carrick ile yollarını ayırdı. Eski orta saha oyuncusu Carrington'a saat 08.00'den hemen önce geldi ve kısa süre sonra görevine son verildi. Carrick, tesisten saat 10.18'de ayrıldı.

Kulübün iletişim departmanı daha sonra ayrılığını doğrulayan 142 kelimelik bir basın açıklaması yayımladı. Ancak CEO Omar Berrada ve teknik direktör Jason Wilcox gibi kilit karar vericiler kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Sir Jim Ratcliffe ve Glazer ailesinin de aralarında bulunduğu kulüp yönetiminin, Carrick İngiltere'de geleceğiyle ilgili belirsizlik içinde beklerken kararı bir gün önce Fransa'nın güneyinde kesinleştirdiği bildirildi.

Ferdinand, yapay zekâ ürünü gibi bulduğu açıklamayı eleştirdi

Ferdinand, açıklamanın kişisel olmayan üslubuna duyduğu öfkeyi dile getirmek için kısa sürede sosyal medyaya başvurdu. Eski savunmacı, Old Trafford yönetiminin sorumluluk almasını istedi.

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Ferdinand, "Man United'ın açıklaması Chat GPT gibi… Birinin sesini duymak istiyorum! Bunun arkasında bir yüz görmek istiyorum…" diye yazdı.

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Ferdinand, daha sonra Rio Ferdinand Presents programında sürecin geneline ilişkin rahatsızlığını daha ayrıntılı anlattı. Yönetimin perde arkasındaki tutumunu sert biçimde eleştirerek sızıntıların temel nezaketten yoksun olduğunu söyledi.

Ferdinand, "Bu sürecin mümkün olan en dostane, saygılı ve hoş biçimde sonuçlanması için elinizden gelen her şeyi yaparsınız" dedi. "Bence bunun yapılış biçimi daha iyi olabilirdi. Kulüpten gelen sızıntıların korkunç olduğunu düşünüyorum; bunlar hiç kimseye iyi bir görüntü vermiyor.

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"Bu, o sırada görevde olan kişiye gösterilen saygısızlığı artırıyor. Bunun kamuoyu önünde bu şekilde yaşanması korkunç. En azından biraz saygıyı hak edersiniz."

United zor kararın nedenini açıkladı

United, Carrick yönetimindeki 14 galibiyet, altı beraberlik ve sekiz mağlubiyetlik tabloya rağmen yeni sezona beklentilerin altında başlamasının ardından görevine son verdi. Bu hayal kırıklığı yaratan süreçte Brighton karşısında Carabao Cup'a erken veda edilmesi de vardı.

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Kulübün açıklamasının tamamı şöyleydi: "Manchester United, Michael Carrick'in erkek A takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını doğrular.

"Michael, ocak ayında kulübe yeniden katıldı ve 2025/26 sezonunda kalan 17 maçın 12'sini kazanarak takımı Premier League'de üçüncü sıraya taşıdı. Takım, bu dönemde ligde en fazla puan toplayan ekip oldu.

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"Sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcın ardından kulüp, hedeflerimize ulaşmak için bir değişikliğin gerekli olduğu yönünde son derece zor bir karara vardı. Michael bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır. Oyunculuğunda olduğu gibi, kulübe döndüğü süre boyunca da en üst düzeyde özveri ve profesyonellikle hareket etti.

"Geçen sezonki liderliği ve başarıları her zaman güzel duygularla hatırlanacak. Kulüp, kalıcı halefini mümkün olan en kısa sürede atamayı planlıyor."

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Pochettino görevi devralmayı bekliyor

United, yolunda gitmeyen sezonunu toparlamak için kalıcı bir teknik direktör bulma çalışmalarını hızlandırıyor. Mauricio Pochettino, Old Trafford'da görevi devralmak için açık ara en güçlü aday olarak öne çıktı.

Manchester United'ın eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörüyle sözlü anlaşmaya vardığı bildirildi. Çarşamba günü yapılan olumlu görüşmelerin ardından United, Pochettino'nun ABD millî takımındaki mevcut görevinden ayrılabilmesi için US Soccer'a resmî başvuruda bulundu.