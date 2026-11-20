Chelsea, deplasmana giden taraftarlarının ayrımcı davranışları nedeniyle yüklü bir para cezasına çarptırıldı ve kulübe zorunlu bir davranış iyileştirme planı uygulama yükümlülüğü getirildi. İngiltere Futbol Federasyonu, kulübün bu yılın başlarında oynadığı yerel kupa maçında yaşananları soruşturmasının ardından harekete geçti.

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Chelsea'ye yüklü para cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, Katolik ve İrlandalı karşıtı tezahüratlara ilişkin disiplin soruşturmasının ardından Chelsea'ye 150 bin sterlin para cezası verdi. Olay, kulübün ocak ayında FA Cup üçüncü turunda Charlton Athletic deplasmanında kazandığı maçta yaşandı. Deplasmana giden taraftarların bir bölümünün ayrımcı ifadeler kullandığı tespit edildi.

Federasyonun resmî açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Chelsea FC, seyircilerinin ve/veya taraftarlarının (taraftarı veya takipçisi olduğunu iddia edenler de dâhil) din veya inanca açık ya da örtülü atıfta bulunarak uygunsuz, rencide edici, hakaret içeren veya aşağılayıcı biçimde davranmamasını sağlayamadı.”

Katılımcı sayısı belirleyici etken olarak gösterildi

Chelsea, Charlton'ı 5-1 yendiği maçtan kaynaklanan suçlamayı kabul etti. Kulüp, bu galibiyetin ardından FA Cup finaline kadar yükselmiş, finalde ise Manchester City'ye 1-0 mağlup olmuştu. Chelsea buna rağmen para cezasının ağırlığına itiraz etmeye çalıştı.

Federasyonun bulgularına göre ayrımcı tezahüratlar yaklaşık bir dakika sürdü ve maç boyunca tekrarlanmadı. Bununla birlikte komisyon, mezhepçi hakaretlere çok sayıda taraftarın katılmasını “cezayı önemli ölçüde ağırlaştıran unsur” olarak değerlendirdi ve futbol otoritelerinin sert bir karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

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Chelsea yönetiminden karara yanıt

Kulüp, disiplin kararına hızla yanıt vererek taraftar davranışları konusundaki tutumunu net biçimde ortaya koydu. Bu gelişme, İngiltere'nin pazar günü İspanya'da kazandığı Uluslar Ligi maçında deplasmana giden taraftarların benzer ayrımcı tezahüratları nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu'nun da UEFA tarafından para cezasına çarptırılmasından kısa süre sonra yaşandı.

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Kulübün yanıtında şu ifadeler kullanıldı: “Bu davranışı kesin bir dille kınıyoruz. Belirli bir dinî veya siyasi grubu hedef alarak ayrışma yaratan tezahüratlar şeklindeki mezhepçi hakaretlerin ve her türlü ayrımcı dilin futbol kulübümüzde yeri yok. Chelsea, hangi biçimde olursa olsun ayrımcı davranışlara karşı sıfır tolerans yaklaşımı benimsiyor.”

Sıfır tolerans politikası sürecek

Chelsea, son millî aranın ardından cumartesi günü Leeds United'ı ağırlayarak yerel müsabakalara dönmeye hazırlanırken tezahüratlardan sorumlu kişileri tespit etme konusundaki kararlılığını yineledi.

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Açıklama, kulübün yeni eylem planına uyma niyetini doğrulayan şu sözlerle sona erdi: “Sorumluları tespit etmek için her zaman adım atacak ve gerektiğinde uygun önlemleri alacağız.”