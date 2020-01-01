Charlie Nicholas: Aubameyang'ın Liverpool'a gideceğini sanmıyorum

Arsenal'dan ayrılabileceği konuşulan Aubameyang, Liverpool'a gidebilir mi? Charlie Nicholas'a göre bu çok düşük bir ihtimal.

'ın eski oyuncusu Charlie Nicholas, Pierre-Emerick Aubameyang'ın Arsenal'ı için terk etmesinin pek olası olmadını söyledi.

Topçular, Gabonlu yıldızın 2021 yılında sona erecek sözleşmesini uzatma çabalarını sürdürürken, henüz bu çabasında başarıya ulaşamadı.

Sky Sports' a konuşan Nicholas, "Liverpool ya da 'nin onu transfer ettiğini hayal edemiyorum. Belki Sergio Agüero'nun yerine birini arıyorlarsa, City onun için bir seçenek olabilir" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Aubameyang'ın ve İngiltere dışında nereye gidebileceğini de değerlendiren Nicholas, "Auba, şu anda Thierry Henry'nin 'ya gittiği yaşta. Dolayısıyla onu Camp Nou'da hayal edebiliyorum; ama de bir seçenek olabilir" şeklinde konuştu.