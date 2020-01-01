Charlie Nicholas: Aubameyang'ın Liverpool'a gideceğini sanmıyorum
Arsenal'ın eski oyuncusu Charlie Nicholas, Pierre-Emerick Aubameyang'ın Arsenal'ı Liverpool için terk etmesinin pek olası olmadını söyledi.
Topçular, Gabonlu yıldızın 2021 yılında sona erecek sözleşmesini uzatma çabalarını sürdürürken, henüz bu çabasında başarıya ulaşamadı.
Sky Sports' a konuşan Nicholas, "Liverpool ya da Manchester City'nin onu transfer ettiğini hayal edemiyorum. Belki Sergio Agüero'nun yerine birini arıyorlarsa, City onun için bir seçenek olabilir" ifadelerini kullandı.
Aubameyang'ın Almanya ve İngiltere dışında nereye gidebileceğini de değerlendiren Nicholas, "Auba, şu anda Thierry Henry'nin Barcelona'ya gittiği yaşta. Dolayısıyla onu Camp Nou'da hayal edebiliyorum; ama Real Madrid de bir seçenek olabilir" şeklinde konuştu.