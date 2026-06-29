Charlie Hebdo, annesinin vefatının ardından Deschamps hakkında 'iğrenç' bir karikatür yayınladı

Fransa’da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan bir karikatür nedeniyle tartışma çıktı. Söz konusu karikatürde, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps’ın yakın zamanda vefat eden annesinin külleri ile birlikte resmedildiği görülüyor.

Ginette Deschamps geçen hafta Salı günü vefat etti. Bunun üzerine Fransız milli takım teknik direktörü, cenaze töreni için Fransa’ya dönmeye karar verdi. Bu nedenle, 1-4 kazanılan Norveç ile oynanan grup son maçını kaçırdı.

Deschamps’ın annesinin vefatından birkaç saat sonra Charlie Hebdo bir karikatür yayınladı. Karikatürde milli takım teknik direktörünün külleri havaya kaldırdığı ve yanında “Didier Deschamps kupayı eve götürüyor” yazısı yer alıyor.

Fransa milli takımının takım menajeri Bachir Nehar, sosyal medya üzerinden çok tartışılan karikatüre sert tepki gösterdi. “İfade özgürlüğünü her zaman savunacağım. Ancak Charlie Hebdo’nun kapağı gerçekten iğrenç ve gereksiz yere acımasız. Her şeye gülebiliriz, ancak herkesin bir şakayı uygunsuz bulma özgürlüğü de vardır. Bu tam bir utanç.”

Milletvekili Antoine Léaument de Fransız dergisinin saygısızlığından rahatsızlık duyuyor. “Başkalarının acısına gülebilmek için duygusuz olmak gerekir. Deschamps sıradan bir kamu figürü değil, her şeyden önce yas tutan bir evlat. Biraz saygı göstermek gerçekten çok mu zor?”

Deschamps, Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile oynanacak maçın hazırlıkları için Fransa milli takımına geri döndü. 2022 Dünya Kupası finalinde yenilen Fransa, Salı günü East Rutherford’da çeyrek finale çıkmak için sahaya çıkacak.