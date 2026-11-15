Belçikalı orta saha oyuncusu Charles De Ketelaere, belirleyici Uluslar Ligi maçı öncesinde taktiksel olgunluğunu geliştirmesinde Serie A'da geçirdiği dönemin payı olduğunu söyledi. De Ketelaere, Belçika'nın Brüksel'de İtalya'yı ağırlamaya hazırlandığı sırada takımına güven dolu bir kenetlenme çağrısında bulundu.

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De Ketelaere'in Belçika orta sahasındaki kritik rolü

Belçika'nın orta saha oyuncusu Charles De Ketelaere, pazar günü İtalya'ya karşı oynanacak belirleyici UEFA Uluslar Ligi maçına büyük bir özgüvenle çıkacak. İzmir'de Türkiye karşısında alınan kritik 2-1'lik galibiyette Kevin De Bruyne ile birlikte gol atan Atalanta yıldızı, Mark van Bommel yönetimindeki takımın kilit isimlerinden biri hâline geldi.

Belçika, 1. Grup'u ilk iki sırada bitirmek için mücadele ederken şimdi Koning Boudewijnstadion'da zorlu bir sınavla karşı karşıya.

Belçika'nın dirençli İtalya savunmasını aşabilmesi için De Ketelaere'in taktiksel çok yönlülüğü ve son dönemdeki formu belirleyici olacak.

Serie A, De Ketelaere'in oyununu nasıl değiştirdi?

İtalya'daki kulüp kariyerini değerlendiren oyun kurucu, her hafta Serie A'da oynamanın futbola yaklaşımını kökten değiştirdiğini kabul etti. Bu deneyim, taktiksel açıdan çok daha derin bir anlayış kazanmasını sağladı.

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De Ketelaere, “İtalyan futbolu beni bir oyuncu olarak kesinlikle değiştirdi. Çok taktiksel, farklı bir oyun tarzı. İtalyan futbolu olgunlaşmamı kesinlikle sağladı,” dedi.

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Geliştirdiği taktiksel disiplin, millî takım performansına da yansıdı ve onu Van Bommel'in taktik düzeninde vazgeçilmez bir isim hâline getirdi.

Takımın direnci ve toparlanma becerisi

İtalya karşısında alınan etkileyici 2-0'lık açılış galibiyetinin ve Fransa'ya yenildikten sonra gösterilen mücadeleci toparlanmanın da yer aldığı Belçika'nın grup serüvenine dönüp bakan De Ketelaere, takımın ortak mücadele ruhunu vurguladı.

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Son maçlarda gösterdikleri direnci hatırlatan De Ketelaere, “Başlangıçta zorlandık ama beraberlik golünün ardından çözümü bulduk ve daha iyi oynadık,” dedi.

Brüksel'deki mücadele öncesinde özgüvenli bir mesaj veren orta saha oyuncusu, “İyi bir takımız ve bizi yenmek zor,” diye ekledi.

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Belçika, Brüksel'de ses getirecek bir galibiyet peşinde

Çeyrek final bileti henüz kesinleşmemişken De Ketelaere ve takım arkadaşları, İtalya karşısında üst düzey bir performanstan daha azının yeterli olmayacağını biliyor.

Koning Boudewijnstadion, Avrupa'nın iki güçlü takımı arasında heyecan verici bir taktik mücadelesine sahne olmaya hazır.

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Belçika, grup serüvenini başarılı bir şekilde tamamlamak için ihtiyaç duyduğu galibiyeti ararken Brüksel'deki coşkulu taraftarlarının desteğinden yararlanacak.