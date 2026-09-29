Tunuslu spor spikeri İsam el-Şevali, ülkesinin milli takımının Botsvana ile 2-2 berabere kalmasının ardından öfkeden patladı. Karşılaşma, 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme turunun ikinci haftası kapsamında Radès'teki Hammadi el-Akribi Stadı'nda oynandı.

Tunus, yarın salı günü oynanacak Libya-Uganda maçından önce 2 puanla sekizinci grubun geçici olarak lideri konumunda bulunuyor.

Bu, Tunus Milli Takımı'nın Uganda (1-1) maçının ardından üst üste ikinci beraberliği oldu; böylece yeni teknik direktör Muin eş-Şaabani yönetiminde ilk galibiyet arayışı sürüyor.

Şevali, beIN Sports üzerinden maçı yorumlarken son dakikalarda hayıflanarak şunları söyledi: "Bu oyuncular Mehdi en-Nefti, Nebil Taider, Adel eş-Şazeli ve Şevki bin Saade gibi isimlerle kıyaslanamaz... Tunus futbolunun tarihiyle oynamayı bırakın artık."

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Şevali sözlerine şöyle devam etti: "Uzman değilim ama tüm bu başarısızlıkların ardından, bugün kazansak bile takımın büyük bölümünü elden çıkarıp başka isimler seçmemiz, sonra da sabredip fedakârlık yapmamız gerekiyor. Sonuçta cevap başlığından belli, işler yoluna girmeyecek." Şevali mevcut durumu "büyük solunum krizlerinin ardından geleceği hafif oksijen dozları" olarak niteledi ve "Kökten bir çözüm şart, ağrı kesici değil" diye vurguladı.

Şevali, bazı oyuncuların milli takıma katılma nedenlerini de eleştirerek şöyle sürdürdü: "Şu anda milli takıma katılan oyuncuların çoğu, profesyonel şanslarını artırmak için özgeçmişlerine yalnızca milli oyuncu sıfatını eklemenin peşinde."

Şevali, milli takımın seviyesinin herhangi bir oyuncuya kadrosuna katılma kapısını açtığını belirterek şöyle dedi: "Bu ruh hâli ve bu zayıf performans karşısında herhangi bir Tunuslu, kendisinin de Tunus Milli Takımı'na katılabileceğini hissediyor." Özellikle Botsvana'nın dünya sıralamasında 150'nci sırada yer aldığını da hatırlattı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Şevali eleştirilerini sürdürdü: "Radès maçı büyük bir hayal kırıklığıyla sona eriyor. Vallahi bize bir saat daha verseler gol atamayız. İki puanın ardından Tunus Milli Takımı Afrika futbolunda serbest düşüşünü sürdürüyor ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması her zamankinden daha fazla tehlikeye girdi."

Şevali sözlerini şöyle noktaladı: "Son olarak şunu söyleyeyim, büyük bir hayal kırıklığı; ama imkânların sınırı bu, yine de reformlar gerekli." Bu yolda devam etmenin bir işe yaramayacağını vurguladı.

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